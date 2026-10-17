Botafogo venció 1-0 a Chapecoense, por el Brasileirao Serie A 2026

El encuentro se disputó el 17 de octubre del 2026 a las 18.00 en el Estádio Olímpico Nilton Santos, con arbitraje de Raphael Claus. En un enfrentamiento clave por la jornada 31 del Brasileirao Serie A, el dueño de casa, Botafogo, logró superar por la mínima diferencia a Chapecoense. A los 7 minutos, Francisco, das Chagas Soares dos Santos marcó el primer gol tras asistencia de Matheus, Martins Silva dos Santos, sentenciando el único tanto del compromiso.

En cuanto al planteo táctico, ambos equipos presentaron propuestas distintas: Botafogo se paró con un esquema 4-2-3-1, mientras que Chapecoense optó por un 4-4-2. La disciplina fue un factor importante, destacándose la tarjeta amarilla recibida por Kauan, Faria Gomes a los 13 minutos tras una falta. Durante el complemento, los entrenadores buscaron variantes para modificar el rumbo del marcador: Botafogo realizó múltiples sustituciones, entre ellas el ingreso de Cristian, Medina por Hakim, Ziyech a los 55 minutos, y de Danilo, Pereira da Silva en reemplazo del autor del gol, Francisco, das Chagas Soares dos Santos, a los 66 minutos.

El dominio de las acciones fue mayoritariamente para el equipo local, que supo gestionar la ventaja inicial a pesar de la presión visitante. Las estadísticas reflejaron la superioridad ofensiva de Botafogo, que registró un total de 20 tiros contra 9 de Chapecoense. De esos intentos, el local logró acertar 11 tiros a puerta, demostrando una mayor claridad en el área rival, mientras que la visita mostró dificultades para generar situaciones de peligro concreto ante el arco defendido por los locales.

En el análisis estadístico final, la posesión del balón estuvo repartida con una leve ventaja para Botafogo, que mantuvo el control del juego un 51,5% del tiempo frente al 48,5% de Chapecoense. En cuanto a la pelota parada, ambos equipos igualaron en la estadística de corners, ejecutando 4 tiros de esquina cada uno. El encuentro cerró con una victoria ajustada pero merecida para Botafogo, que consolidó su rendimiento táctico y estadístico frente a una Chapecoense que, pese a los cambios introducidos por su técnico, no pudo vulnerar la defensa local.