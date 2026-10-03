Camerún venció 1-0 a Costa de Marfil en un amistoso internacional

El encuentro se disputó el 3 de octubre de 2026 a las 16.00 en el Stade Olympique Alassane Ouattara, con arbitraje de David Chinoko. En una jornada marcada por la intensidad, Camerún logró imponerse por 1-0 ante Costa de Marfil en un duelo que definió el destino del partido gracias a un solitario tanto.

A los 46 minutos, Bil, Nsongo marcó el primer gol tras asistencia de Arthur, Avom, rompiendo la paridad inicial apenas comenzado el segundo tiempo. Ambos equipos saltaron al campo de juego apostando por una formación 4-2-3-1, reflejando una propuesta táctica similar que mantuvo el trámite equilibrado durante gran parte del compromiso.

El desarrollo del partido obligó a los entrenadores a buscar soluciones desde el banco. Por el lado de Costa de Marfil, el cuerpo técnico movió piezas importantes tras el descanso, incluyendo el ingreso de Ghislain, Konan y Ange-Yoan, Bonny, mientras que Camerún refrescó su ataque con nombres como Saidou, Alioum y Iván, Cédric para sostener la ventaja.

El juego físico derivó en varias amonestaciones que condicionaron el ritmo del cierre. Por Costa de Marfil vieron la tarjeta amarilla Ibrahim, Sangaré y Luck, Zogbé, mientras que en la visita fueron amonestados David, Nyengue y Aboubakar, Nagida. Con este resultado, Camerún sella una victoria estratégica fuera de casa en el marco de este amistoso internacional.