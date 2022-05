Camino a Qatar 2022: los jugadores de buen rendimiento que se quedaron afuera de la última lista de Scaloni

En la cabeza de Lionel Scaloni hay una lista con el 90% de los nombres definidos de cara al Mundial Qatar 20. Aún así, hay puestos donde todavía existen algunas dudas, por lo que es importante que el DT siga probando alternativas para conformar la convocatoria más competitiva posible. Eso sí, hay varios con alto rendimiento que todavía siguen fuera del radar, tras conocerse el llamado para el partido vs. Italia. O, al menos por ahora, no son tenidos en cuenta en la última recta camino a la Copa del Mundo. El nivel de Enzo Fernández, en River, o las atajadas de Walter Benítez, en la Liga de Francia, no alcanzan. Con un equipo armado, y campeón de América, las vacantes son pocas. ¿Tendrán alguna chance a corto plazo?

Lionel Scaloni, en una de sus habituales conferencias de prensa Prensa AFA

Valentín Castellanos

Valentín Castellanos, delantero del New York City F.C. y goleador de la MLS en la temporada 2021

El delantero de 23 años que juega en el New York City Football Club de la MLS, es uno de los jugadores de moda desde fines del 2021, cuando fue campeón y goleador de la Major League Soccer con 22 goles en 35 partidos. Castellanos demostró estar a la altura de la MLS con actuaciones más que destacadas, algo que lo perfila como uno de los grandes candidatos a salir de Estados Unidos en el próximo mercado de pases 8 (River podría intentar ficharlo, como ya lo hizo en enero).

Taty nació el 3 de octubre de 1998 en Mendoza. Gracias a Diego Rivarola, debutó en Universidad de Chile en un partido por Copa Sudamericana frente a Corinthians disputado el 5 de abril de 2017. Rápidamente fue transferido al Montevideo City Torque, una de las franquicias del City Group, para luego irse cedido al New York City F.C. en 2018, club que a los pocos meses ejerció la opción de compra para quedarse con el jugador.

En la temporada actual, registra 16 G+A en 16 titularidades y, además, es el sexto jugador Sub 23 con más goles (30) en ligas de Primera División durante el último año, únicamente por detrás de Mbappé (46), Haaland (36), Vlahović (33), Julián Álvarez (32) y Darwin Núñez (31).

El pasado abril, se convirtió en el primer jugador en la historia del equipo de la Gran Manzana en anotar un “Póker de goles” en la victoria de su equipo por 6-0 ante Real Salt Lake.

Nunca fue convocado a la selección mayor, pero si ha sido parte de la Sub 23, donde gracias al llamado de Fernando Batista, integró la lista que ganó el Preolímpico Sudamericano 2020, donde no convirtió goles en 5 partidos disputados.

Walter Benítez

Walter Benítez, arquero surgido en Quilmes, frente a Kylian Mbappé Xavier Laine - Getty Images Europe

El arquero que se desempeña en el OGC Niza de la Ligue-1 de Francia es uno de los grandes y habituales ausentes en las convocatorias de Lionel Scaloni. Actualmente es el arquero que menos goles recibe por partido (0.8) y también el que posee más vallas invictas (14) en la Ligue-1, algo que lo provee del mejor registro para un arquero argentino en las cinco grandes ligas de Europa. Gracias a esto, Niza es el equipo con menos goles recibidos.

El pasado 3 de mayo, fue elegido por la Unión Nacional de Futbolistas Profesionales de Francia (UNFP), como uno de los cinco candidatos a quedarse con el premio de Mejor Arquero de la temporada, reconocimiento que disputará con Gianluigi Donnarumma, de PSG; Alban Lafont, de Nantes; Pau López, del Marsella; y Matz Sels, de Estrasburgo.

Al igual que Castellanos, nunca fue convocado a la selección mayor. En juveniles, integró el Sub 20 en 2013.

Giovanni Simeone

El Cholito había formado parte de la convocatoria del entrenador argentino para disputar la primera doble fecha de Eliminatorias de 2022, pero desde ese momento no volvió a ser tenido en cuenta a pesar de su gran momento de forma. También era un habitual integrante en las convocatorias de Scaloni en sus primeros meses como DT de la albiceleste. En la actual temporada, el delantero del Hellas Verona anotó 16 goles y repartió 5 asistencias hasta la fecha 37, la penúltima de la Serie A. Con la selección disputó cinco partidos (todos amistosos y de la mano de Scaloni) y anotó un gol.

Enzo Fernández

El mediocampista de River era uno de los jugadores más pedidos por la gente para disputar la Finalissima frente a Italia el miércoles 1 de junio. Su momento de forma bajo la conducción de Marcelo Gallardo hizo que sus estadísticas hablen por sí solas. En la Copa de la Liga Profesional tiene la segunda mejor calificación promedio SofaScore con 7.64, solo por detrás de Brahian Alemán. Anotó 7 goles (3 de ellos de penal) y repartió 5 asistencias para convertirse en el jugador con más G+A (12) de la Copa de la Liga Profesional junto con Mauro Boselli.

Además, el mediocampista millonario posee una eficacia de pases del 84% y ha creado 6 grandes ocasiones en toda la Copa.