Camino a Qatar 2022: los jugadores de buen rendimiento que se quedarían afuera de la lista de Scaloni

Con el Mundial a la vuelta de la esquina, Lionel Scaloni comienza a diagramar lo que será la lista definitiva de futbolistas que, por primera vez en la historia, será de 26 jugadores. Con varios nombres que parecen tener su lugar más que asegurado en la cita ecuménica, todavía hay puestos vacantes para el que demuestre una mejor versión en el comienzo de la vigente temporada. Sin embargo, también hay jugadores que parecen tener un pie afuera de Qatar, ya sea por falta de oportunidades en el combinado nacional o simplemente porque el puesto ya tiene dueños claros.

En la cabeza de Lionel Scaloni hay una lista con el 90% de los nombres definidos de cara al Mundial Qatar 2022. Aún así, hay puestos donde todavía existen algunas dudas, por lo que es importante que el DT siga probando alternativas para conformar la convocatoria más competitiva posible. Eso sí, hay varios con alto rendimiento en la última temporada que todavía siguen fuera del radar O, al menos por ahora, no son tenidos en cuenta en la última recta camino a la Copa del Mundo. El nivel de Enzo Fernández, antes en River y ahora en Benfica, o las atajadas de Walter Benítez, parecen no alcanzar. Con un equipo armado, y campeón de América, las vacantes son pocas. ¿Tendrán alguna chance a corto plazo?

En diálogo con La Selecta, un podcast dedicado a la actualidad de la selección argentina, creado y conducido por los periodistas Martín Reich y Sebastián Varela del Río, el entrenador nacido en Pujato, Santa Fe, admitió que modificó su perspectiva con respecto a las características de los jugadores que deben formar parte de la selección: “Nosotros cuando asumimos, el perfil de jugador que más o menos convocábamos era uno bastante vertical. Más allá de que teníamos jugadores de buen pie, intentábamos ser verticales. Con el correr de los partidos y visto los jugadores que destacaban, nos dábamos cuenta de que a lo mejor había que hacer un cambio y poner jugadores de buen pie, que jueguen todos bien y que, al final, eso nos iba a llevar a que todos jueguen mejor”, aseguró, dejando en claro su intención de cara a la lista final.

Los futbolistas que podrían perderse el Mundial 2022

Marcos Senesi

El defensor de 25 años debutó con la camiseta de la selección argentina en el último amistoso ante Estonia el pasado 5 de junio. Lo hizo en reemplazo de Lisandro Martínez cuando transcurrían 62 minutos de partido. Además de su primer encuentro, también fue su primera convocatoria, a pesar del gran rendimiento que mostró desde su llegada a Países Bajos para vestir la camiseta de Feyenoord. El llamado de Scaloni llegó al mismo tiempo que el de Roberto Mancini, entrenador de la selección italiana que intentó seducirlo para que forme parte de la renovación de la Azzurri. Sin embargo, Marcos tenía las cosas claras desde un principio: “Estoy muy feliz de unirme al plantel. Estoy muy contento, siempre esperé esta oportunidad. Espero aprovecharla al máximo”, declaró antes de sumarse al plantel de la Argentina.

El ‘Gladiador’, como lo apodan los hinchas de Feyenoord, llegó a Países Bajos en septiembre de 2019 proveniente de San Lorenzo, club en el que hizo todas las divisiones inferiores y donde debutó en 2016 de la mano de Diego Aguirre. La transferencia se hizo por siete millones de euros, monto que en ese entonces la posicionó como la cuarta venta más importante de la historia del club (al año siguiente fue superado por Adolfo Gaich para pasar al quinto lugar).

Desde su llegada a Rotterdam, se convirtió en una pieza clave del plantel conducido por el histórico lateral neerlandés Giovanni van Bronckhorst. Se consolidó en el equipo titular y pasó de ser una apuesta a uno de los mejores defensores centrales de la Eredivisie. Disputó un total de 116 partidos, donde convirtió nueve goles y repartió siete asistencias. Además, fue amonestado en 16 oportunidades y expulsado una vez.

En la última temporada, jugó 50 partidos, anotó tres goles y dio la misma cantidad de asistencias. Llegó a ser capitán en algunas ocasiones y fue fundamental en la llegada de su equipo a la final de la Conference League ante Roma. En dicho enfrentamiento, a pesar de no conseguir la victoria, Senesi se destacó con una actuación memorable:

Fue el mejor de su equipo en recuperaciones (15), duelos ganados (8/11), pases completados (90), entradas logradas (5/8) y pases largos correctos (9).

Su puesto en el Mundial, a pesar de haber integrado la última lista, parece difícil. Tiene por delante a, como mínimo, cuatro defensores centrales (Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Germán Pezzella) y hasta incluso se le puede sumar a Lucas Martínez Quarta, que fue perdiendo rodaje en la consideración de Scaloni, pero que es parte del plantel desde el inicio del actual ciclo.

En los próximos días, el ex San Lorenzo desembarcará en la Premier League para convertirse en nuevo jugador de Bournemouth. Su rendimiento en estos meses será crucial para definir su futuro.

Giovanni Simeone

El Cholito se adaptó a Europa de gran manera. Llegó a Genoa en 2016, proveniente de River, por cinco millones de euros principalmente gracias a su buen desempeño cuando estuvo a préstamo en Banfield. Desde ese momento, mostró cualidades que poco se habían visto en su paso por la Argentina. Desde entonces, no se movió de la Serie A, liga que se convirtió sin lugar a dudas en su zona de confort. Pasó por Genoa, Fiorentina, Cagliari y Hellas Verona. Lleva 71 goles anotados en 222 encuentros desde su arribo a Italia distribuidos de la siguiente manera:

14 goles en 37 partidos en Genoa .

. 22 en 80 con la camiseta de Fiorentina .

. 18 en 70 con Cagliari .

. 17 en 35 con Hellas Verona (gracias a esto, alcanzó el cuarto lugar de la tabla de goleadores de la Serie A, solo por detrás de Ciro Immobile, Dusan Vlahovic y Lautaro Martínez).

Con la camiseta de la selección disputó cinco partidos (todos amistosos y de la mano de Scaloni) y anotó un gol. Sin embargo no volvió a ser tenido en cuenta luego de las dos primeras fechas de Eliminatorias donde no sumó minutos. Desde entonces fue parte de varias prelistas, pero no logró asentarse entre los convocados. Su lugar en la Copa del Mundo depende de demasiados factores, pero por sobre todas las cosas, del rendimiento de los otros delanteros (Lautaro Martínez, Joaquín Correa, Julián Álvarez y Paulo Dybala parten por delante de él en la consideración del entrenador). Ahora está cerca de mudarse de país: todo indica que podría desembarcar en Borussia Dortmund.

Lucas Ocampos

El extremo de Sevilla, que disputó 41 partidos en la última temporada, donde convirtió ocho goles y brindó seis asistencias, perdió terreno en la selección argentina. A pesar de haber sido una pieza clave en los primeros años de Scaloni en el banco de suplentes, quedó afuera del plantel que ganó la Copa América 2021 de manera sorpresiva (fue titular en el partido de Eliminatorias ante Chile previo a la entrega oficial de la lista) y, desde ese momento, prácticamente no volvió a jugar.

Su último partido como titular fue ante Colombia por la antepenúltima fecha de las Eliminatorias. Allí disputó 57 minutos para luego ser reemplazado por Maximiliano Meza. Según las puntuaciones de SofaScore, que se basan en un algoritmo especial que tiene en cuenta cerca de 200 estadísticas de cada jugador en cada encuentro, fue el peor del combinado nacional con una puntuación de 6.7.

Posteriormente solo sumó 15 minutos ante Ecuador en la última fecha. Además, no integró la lista que ganó la Finalissima y el amistoso ante Estonia, por lo que su pasaje a Qatar parece estar cada vez más lejos.

Emiliano Buendía

El marplatense de 25 años viene de tener una excelente temporada en la Premier League. Llegó a Aston Villa en 2021, para reemplazar nada más y nada menos que a Jack Grealish, que fue vendido a Manchester City por más de 100 millones de euros. Se adueñó de la camiseta número ‘10′ y se ganó el cariño de los hinchas gracias a su enorme calidad.

El combinado de Birmingham, decidió contratarlo luego de haber sido elegido como el mejor jugador del Championship inglés cuando logró el ascenso a la Premier League con Norwich City, lo que también le valió sus primeras convocatorias a la selección argentina. Desde entonces, disputó 37 partidos bajo el mandato de Steven Gerrard, convirtió cuatro goles y repartió seis asistencias. Además, tuvo un 82% de efectividad en pases, creó ocho grandes ocasiones y fue incluido en el equipo de la fecha de la premier en dos oportunidades.

Lionel Scaloni lo convocó asiduamente desde su llegada a la mejor liga del mundo, pero solamente jugó diez minutos ante Colombia en la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas, lo que lo pone por debajo de varios futbolistas de cara a la elección de los 26 convocados para Qatar.

Walter Benítez

El arquero surgido en Quilmes, que hace pocos meses fue contratado por PSV de Países Bajos luego de su gran paso por Niza de Francia, donde estuvo durante cinco temporadas, es uno de los grandes y habituales ausentes en las convocatorias de Lionel Scaloni. En su última temporada en la Ligue 1, fue el arquero que menos goles recibió por partido junto a Keylor Navas (0.9) y también el que más vallas invictas alcanzó (14), algo que le permitió tener el mejor registro para un arquero argentino en las cinco grandes ligas de Europa. Gracias a esto, Niza fue el equipo con menos goles recibidos del torneo con 36, al igual que PSG.

Previo al cierre de la última temporada, Benítez fue elegido por la Unión Nacional de Futbolistas Profesionales de Francia (UNFP), como uno de los cinco candidatos a quedarse con el premio de Mejor Arquero de la temporada, reconocimiento que finalmente ganó Gianluigi Donnarumma, de PSG; decisión que causó malestar en Francia debido a que el arquero italiano disputó menos de la mitad de los partidos de la Ligue 1 2021-22.

Nunca fue convocado a la selección mayor, por lo que su participación en la Copa del Mundo parece utópica. En juveniles, integró el Sub 20 en 2013.

Enzo Fernández

El mediocampista de Benfica era uno de los jugadores más pedidos por la gente para disputar la Finalissima frente a Italia el pasado 1 de junio. Su momento de forma en River antes de mudarse a Europa lo ponía a la altura, y lsus estadísticas hablaban por sí solas. En la Copa de la Liga Profesional de este año obtuvo la segunda mejor calificación promedio SofaScore con 7.64, solo por detrás de Brahian Alemán. Anotó siete goles (tres de ellos de penal) y repartió cinco asistencias para convertirse en el jugador con más G+A (12) del campeonato junto con Mauro Boselli y Sebastián Villa. Además, alcanzó una eficacia de pases del 84% y creó seis grandes ocasiones en toda la Copa.

Desde su llegada a Portugal, se convirtió en un indiscutido para Roger Schmidt, quien aseguró que el argentino no necesitó adaptación para integrarse al equipo: “Estoy sorprendido. Sabíamos que era un gran jugador, de primera línea y con mucho talento, pero está dando un paso adelante, jugando en el fútbol europeo. Es muy valiente, siempre pide la pelota, incluso en situaciones de riesgo y está dominando el juego. Tiene 21 años y creo que está en el lugar adecuado para crecer. Será genial trabajar con él”, señaló el entrenador alemán en la conferencia de prensa posterior a la victoria 4-0 ante Arouca.

Ya disputó dos partidos oficiales, ambos como titular. Convirtió un gol en cada uno (el primero ante Midtjylland por la tercera ronda de clasificación a la Champions League, y el segundo en su primer partido de la Primeira Liga ante Arouca) y, por si fuera poco, también fue elegido como la figura en su debut en liga.

En los últimos días, Scaloni habló sobre sus posibilidades y dejó la puerta abierta para una futura convocatoria: “Es un buen jugador, estuvo con nosotros. El cambio es significativo, está demostrando que puede jugar y lógicamente que lo miramos”, aseguró, aunque el ex River sabe que corre con desventaja ante futbolistas como Rodrigo de Paul, Giovani Lo Celso, Alejandro Gómez y Exequiel Palacios.

Valentín Castellanos

El delantero de 23 años disputará su primera temporada en Europa luego de su asombroso paso por New York City Football Club de la MLS. Vestirá la camiseta de Girona, equipo recientemente ascendido a la primera división española. Se convirtió en uno de los jugadores de moda desde fines del 2021, cuando fue campeón y goleador de la Major League Soccer con 22 goles en 35 partidos. Castellanos demostró estar a la altura de la MLS con actuaciones más que destacadas.

Taty nació el 3 de octubre de 1998 en Mendoza. Gracias a Diego Rivarola, debutó en Universidad de Chile en un partido por Copa Sudamericana frente a Corinthians disputado el 5 de abril de 2017. Rápidamente fue transferido al Montevideo City Torque, una de las franquicias del City Group, para luego irse cedido al New York City F.C. en 2018, club que a los pocos meses ejerció la opción de compra para quedarse con el jugador.

Durante este 2022, registró 15 G+A en 17 titularidades en la MLS antes de emigrar. Además, en 2021, fue el sexto jugador Sub 23 con más goles (30) en ligas de Primera División , únicamente por detrás de Kylian Mbappé (46), Erling Haaland (36), Dusan Vlahović (33), Julián Álvarez (32) y Darwin Núñez (31).

el , únicamente por detrás de Kylian Mbappé (46), Erling Haaland (36), Dusan Vlahović (33), Julián Álvarez (32) y Darwin Núñez (31). Con la camiseta del club español, demoró solo 15 minutos en convertir su primer gol en un amistoso de pretemporada ante FC Andorra. En su segundo partido, ante Napoli, ingresó desde el banco de suplentes y tardó 10′ en hacer el segundo en su cuenta personal desde su arribo a España.

Nunca fue convocado a la selección mayor, pero si ha sido parte de la Sub 23, donde gracias al llamado de Fernando Batista, integró la lista que ganó el Preolímpico Sudamericano 2020, donde no convirtió goles en cinco partidos disputados. Su lugar en Qatar no parece posible, aunque su desempeño en estos meses puede ser determinante.