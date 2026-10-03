Canadá venció 2-0 a Perú, en un amistoso internacional

El encuentro se disputó el 3 de octubre de 2026 a las 15.00 en el estadio Stade Saputo, con arbitraje de Jon Freemon. En un compromiso que midió a Canadá contra Perú, el conjunto norteamericano se quedó con la victoria por un marcador de 2-0.

En cuanto al desarrollo del juego, los goles llegaron en la primera mitad gracias a la figura de Jacob Shaffelburg. A los 19 minutos, Jacob Shaffelburg marcó el primer gol tras asistencia de Daniel Jebbison. Posteriormente, a los 35 minutos, Jacob Shaffelburg volvió a aparecer para ampliar la ventaja. Ambos equipos presentaron propuestas tácticas interesantes: Canadá optó por un esquema 4-4-2, mientras que Perú se posicionó con un 4-4-1-1.

A medida que avanzó el complemento, los entrenadores buscaron variantes para modificar el rumbo del encuentro. En el bando visitante, destaca el ingreso de Gianluca Lapadula al inicio de la segunda parte en lugar de Álex Valera, buscando mayor peso ofensivo. Por el lado de Canadá, Richie Laryea fue amonestado a los 89 minutos por una infracción, misma suerte que corrieron Renzo Garcés y Gianluca Lapadula en el conjunto peruano.

En el balance estadístico, Canadá dominó la posesión con un 60,6% frente al 39,4% de Perú. El equipo ganador fue más incisivo al arco, registrando 17 remates totales con 3 disparos a portería, en comparación con los 4 tiros totales de los visitantes. La superioridad en la generación de juego se vio reflejada también en los tiros de esquina, donde Canadá obtuvo 7 frente a los 5 que logró generar Perú.