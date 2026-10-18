Celta de Vigo venció 2-1 a Alavés, por la Liga de España 2026

El encuentro se disputó el 18 de octubre de 2026 a las 11.15 en el Estadio Abanca-Balaídos, con el arbitraje de José Luis Munuera Montero. En una jornada intensa, el Celta de Vigo logró imponerse frente al Alavés por 2-1. A los 53 minutos, Ferran Jutglà marcó el primer gol tras asistencia de Javi Rodríguez. Posteriormente, a los 71 minutos, Javi Rodríguez amplió la ventaja tras una habilitación de Iago Aspas. Finalmente, a los 87 minutos, Hugo Novoa descontó para la visita tras asistencia de Mariano Díaz.

Análisis táctico y cambios clave

El Celta de Vigo saltó al campo con un sistema 3-4-3, mientras que el Alavés optó por una estructura más conservadora de 5-3-2. En la segunda mitad, ambos estrategas buscaron alternativas desde el banco. Por el lado del local, resultó determinante el ingreso de Iago Aspas a los 70 minutos, quien aportó claridad para el segundo tanto. El Alavés también movió sus piezas con el ingreso de Hugo Novoa y Mariano Díaz al minuto 62, quienes fueron los protagonistas de la jugada del descuento. Cabe destacar las tarjetas amarillas mostradas a Sebastián Cáceres (14') por el Celta de Vigo y a Toni Martínez (44') por el Alavés, en un trámite físico y disputado.

Estadísticas del encuentro

A pesar de la victoria del Celta de Vigo, el trámite estadístico mostró una clara superioridad en el volumen de juego del Alavés. El conjunto visitante registró un 52,4% de posesión frente al 47,6% del dueño de casa. En cuanto a la efectividad, el Alavés generó 20 disparos (con 9 a puerta), mientras que el Celta de Vigo capitalizó sus oportunidades con 6 tiros totales y 3 a puerta, demostrando una mayor contundencia en los momentos decisivos del partido.

Resumen final

El triunfo permite al Celta de Vigo sumar una victoria valiosa en el certamen, en un partido donde supo aprovechar las ocasiones ante un Alavés que, con 4 corners a favor y una mayor presencia ofensiva, no logró vulnerar la resistencia local más allá del gol final. La disciplina táctica del Celta de Vigo, apoyada en la experiencia de sus cambios en la segunda parte, fue la clave para cerrar el resultado de 2-1 en Balaídos.

Celta de Vigo venció por 2-1 a Alavés como Home, en un partido correspondiente a la fecha 9 de la Liga de España 2026. Para Celta de Vigo los goles fueron marcados por {'player_id': 'p464575', 'player_name': 'Ferran, Jutglà', 'minute': '53', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p638238', 'assist_player_name': 'Javi, Rodríguez'} , {'player_id': 'p638238', 'player_name': 'Javi, Rodríguez', 'minute': '71', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p40270', 'assist_player_name': 'Iago, Aspas'} , mientras que para Alavés el gol fue marcado por {'player_id': 'p493055', 'player_name': 'Hugo, Novoa', 'minute': '87', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p178347', 'assist_player_name': 'Mariano, Díaz'}. El cotejo se disputó en el estadio Estadio Abanca-Balaídos, en una nueva jornada del fútbol español.

Con este resultado, Celta de Vigo suma 11 puntos, ubicándose en la 8 posición, mientras que Alavés tiene 11 unidades, en la 7 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Celta de Vigo y Alavés en la tabla de posiciones, tras la fecha 9

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.