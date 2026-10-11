Charlotte FC venció 3-2 a FC Dallas, por la MLS

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Se midieron en un duelo donde Charlotte FC se impuso con autoridad en la jornada 29 del certamen de la MLS; los detalles que hay que saber
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En un encuentro vibrante disputado el 10 de octubre de 2026 a las 20.30, Charlotte FC logró una trabajada victoria por 3-2 frente a FC Dallas en el Bank of America Stadium. El partido, correspondiente a la jornada 29 de la MLS, contó con el arbitraje de Drew Fischer.
El desarrollo táctico mostró un choque de estilos, con Charlotte FC apostando a un 4-2-3-1 y FC Dallas parándose con un 3-4-2-1. La visita golpeó primero a los 22 minutos, cuando Logan Farrington anotó tras asistencia de Herman Johansson. Ya en el complemento, a los 64 minutos, Petar Musa aumentó la cuenta para FC Dallas tras recibir de Santiago Moreno. Sin embargo, la reacción de Charlotte FC fue letal: a los 70 minutos, Idan Toklomati marcó el primer gol tras asistencia de Allan Saint-Maximin; a los 74 minutos, Harry Toffolo empató el marcador asistido por Idan Toklomati, y finalmente, a los 92 minutos, el propio Idan Toklomati selló el 3-2 definitivo tras un pase de Pep Biel.
Claves de la remontada
El banco de suplentes fue fundamental para el resultado. A los 60 minutos, Charlotte FC realizó modificaciones tácticas clave ingresando a Luca de la Torre y Harry Toffolo por Brandt Bronico y David Schnegg, lo que renovó las energías del equipo para alcanzar la victoria en el tramo final. Por el lado de FC Dallas, la salida de Logan Farrington a los 60 minutos fue una de las variantes del entrenador para intentar controlar el juego, aunque no pudo contener el asedio final del conjunto local.
Análisis estadístico
El dominio de Charlotte FC se reflejó en las estadísticas finales, alcanzando un 56,3% de posesión frente al 43,7% de FC Dallas. El equipo ganador fue más incisivo en ataque, acumulando 18 tiros totales, de los cuales 8 fueron a puerta, mientras que la visita registró 13 remates y 5 al arco. La superioridad de Charlotte FC también se observó en la generación de jugadas de pelota parada, registrando 14 corners contra apenas 3 de su rival.
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