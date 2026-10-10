Chicago Fire FC venció 2-1 a New York City FC, por la MLS

El encuentro se disputó el 10 de octubre de 2026 a las 15.30 en el Soldier Field, con arbitraje de Brandon Stevis. En un enfrentamiento vibrante, Chicago Fire FC logró revertir el marcador para imponerse ante New York City FC por 2-1.

La apertura del marcador llegó a los 19 minutos, cuando Hannes Wolf marcó el 1-0 para la visita tras una asistencia de Agustín Ojeda. Sin embargo, el compromiso se complicó para el conjunto local tras la expulsión de Tah Ange Innocent D'Avilla Djé por doble amonestación antes del descanso. En la segunda mitad, Chicago Fire FC mostró carácter: a los 55 minutos, Anton Salétros marcó el 1-1 tras asistencia de Maren Haile-Selassie, quien finalmente sentenció la victoria a los 87 minutos al anotar el 2-1 definitivo.

A lo largo del complemento, los entrenadores buscaron variantes para inclinar la balanza. En Chicago Fire FC, a los 45 minutos, ingresó Mauricio Pineda en lugar de Jonathan Bamba. Más tarde, a los 71 minutos, se produjo una triple sustitución con los ingresos de Puso Dithejane, Johan Gómez y Noah Allen por Philip Zinckernagel, Robert Lewandowski y Leonardo José Caetano Barroso, respectivamente.

Por el lado de New York City FC, el entrenador intentó refrescar el ataque tras el empate, dando ingreso a jugadores como Bénie Traoré, Jonathan Shore y Malachi Jones. A pesar de los esfuerzos, el equipo no pudo capitalizar la ventaja numérica previa y terminó cediendo los puntos en un cierre intenso que también incluyó una amonestación sobre el final para Mauricio Pineda de Chicago Fire FC.