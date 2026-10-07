Chicago Fire FC venció 3-1 a Vancouver Whitecaps FC, por la MLS

El encuentro se disputó el 6 de octubre de 2026 a las 21.30 en el estadio Soldier Field, con el arbitraje de Serhii Boiko. En una jornada marcada por la intensidad, Chicago Fire FC logró superar a Vancouver Whitecaps FC por 3-1. A los 9 minutos, Jonathan Bamba abrió el marcador para los locales tras una asistencia de Anton Salétros. Ya en la segunda mitad, a los 50 minutos, Philip Zinckernagel estiró la ventaja con un pase gol de Maren Haile-Selassie, y finalmente, a los 88 minutos, el propio Maren Haile-Selassie sentenció el triunfo tras recibir el balón de Robert Lewandowski.

Acciones clave y desarrollo

El equipo visitante intentó reaccionar y logró descontar a los 73 minutos a través de Mathías Laborda, quien capitalizó una asistencia de Oliver Larraz. Sin embargo, el esfuerzo no fue suficiente para remontar el marcador. El desarrollo del juego también presentó momentos de alta tensión con amonestaciones tempranas, destacando las tarjetas amarillas recibidas por Philip Zinckernagel y Jonathan Dean en el conjunto ganador, además de Tate Johnson en la visita.

Movimientos estratégicos

Ambos directores técnicos buscaron alterar el rumbo del partido a través de numerosas sustituciones. Por el lado de Chicago Fire FC, el ingreso de figuras como Robert Lewandowski y Mauricio Pineda renovó las energías del ataque en la segunda etapa. Por su parte, Vancouver Whitecaps FC intentó encontrar profundidad con el ingreso de jugadores como Thomas Müller y Sam Adekugbe, aunque el dominio táctico se mantuvo del lado del equipo local.

Resumen del encuentro

El triunfo de Chicago Fire FC le permite consolidar su rendimiento en esta fecha 16 de la MLS. A pesar del gol de Mathías Laborda, Vancouver Whitecaps FC no logró encontrar los espacios necesarios ante una defensa bien organizada. Con este resultado, el conjunto de Chicago reafirma su solidez jugando en condición de local, cerrando una jornada donde la efectividad en los metros finales fue la clave de la diferencia en el marcador.