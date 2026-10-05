Chipre venció 2-1 a Latvia, por la Liga de Naciones

En un encuentro disputado el 5 de octubre de 2026 a las 13.00 en el GSP Stadium, Chipre logró una victoria agónica frente a Latvia. El partido, correspondiente a la jornada 4 de la Liga de Naciones, contó con el arbitraje de Giorgi Kruashvili.

Desarrollo del encuentro y goles

El marcador se abrió a los 57 minutos, cuando Eduards Daskevics marcó el primer gol para Latvia tras asistencia de Vladislavs Gutkovskis. La reacción de Chipre no tardó en llegar: a los 70 minutos, Ioannis Kosti igualó el marcador. Finalmente, en el tiempo de descuento, a los 94 minutos, Marcus Edwards selló el 2-1 definitivo tras una asistencia de Nick Tsaroulla. En cuanto a lo táctico, Chipre planteó un esquema 4-2-3-1, mientras que Latvia optó por un 5-4-1.

Movimientos estratégicos

El entrenador de Chipre buscó frescura en ataque y mediocampo con múltiples variantes: a los 58 minutos, ingresaron Ioannis Kosti y Stavros Georgiou. Posteriormente, a los 67 minutos, hicieron su entrada Angelos Neophytou y Charalambos Kyriakou. Sobre el cierre, a los 91 minutos, el ingreso de Nick Tsaroulla resultó clave para el gol de la victoria.

Análisis estadístico

El dominio del juego fue mayoritariamente para Chipre, que registró un 60,7% de posesión frente al 39,3% de Latvia. La efectividad ofensiva también favoreció al equipo ganador, que totalizó 19 disparos (7 a puerta) contra los 12 intentos (solo 1 al arco) del equipo visitante. El rigor físico se reflejó en el historial de amonestaciones, donde Raivis Jurkovskis, Danila Patijcuks y Andrejs Ciganiks vieron la tarjeta amarilla por el lado de Latvia, mientras que Leonidas Konomis y Marcus Edwards fueron amonestados en Chipre.