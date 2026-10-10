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Cobresal empató 1-1 con Universidad de Concepción, por la Primera División Chile 2026

Se midieron en un duelo donde repartieron puntos en la jornada 24 del certamen de la Primera División Chile; los detalles que hay que saber

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Cobresal empató 1-1 con Universidad de Concepción, por la Primera División Chile 2026
Cobresal empató 1-1 con Universidad de Concepción, por la Primera División Chile 2026

El encuentro se disputó el 10 de octubre de 2026 a las 15.00 en el Estadio El Cobre, con el arbitraje de Gastón Philippe. En un enfrentamiento sumamente disputado por la jornada 24 de la Primera División Chile, Cobresal y Universidad de Concepción igualaron 1-1 tras un cierre dramático.

Las emociones del final

El marcador permaneció en blanco durante gran parte del compromiso, pero el desenlace fue frenético. A los 88 minutos, Luis Rojas marcó el primer gol para Universidad de Concepción tras asistencia de Iam González. Sin embargo, cuando parecía que la visita se llevaba el triunfo, apareció Guillermo Pacheco a los 95 minutos para establecer el 1-1 definitivo para Cobresal.

Disciplina y cambios tácticos

El partido estuvo marcado por la intensidad y la rigurosidad disciplinaria. A los 61 minutos, Cobresal sufrió la expulsión de Rodrigo Sandoval por conducta violenta. Además, durante el primer tiempo fueron amonestados Juan Fuentes y César Yanis. Por el lado de Universidad de Concepción, Bryan Ogaz y Luis Rojas vieron la tarjeta amarilla en la etapa complementaria.

Gestión desde el banco

Ambos cuerpos técnicos buscaron alternativas para desnivelar el marcador. En Cobresal, se destacó el ingreso de Franco Frías por Martín Espinoza tras el descanso y el forzado cambio de Alejandro Santander por el lesionado Matías Olguín. Por su parte, en Universidad de Concepción, el entrenador movió piezas clave como el ingreso de Luis Rojas, quien terminó siendo determinante al anotar el tanto que momentáneamente ponía en ventaja a su equipo.

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