Colombia venció 2-0 a Perú, en un amistoso internacional

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Se midieron en un duelo donde Colombia se impuso con autoridad en la jornada 1 del amistoso internacional; los detalles que hay que saber
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En una jornada vibrante disputada el 6 de octubre de 2026, el seleccionado de Colombia logró una victoria sólida ante Perú por 2-0. El encuentro se llevó a cabo en el Nu Stadium a las 20.45, contando con el arbitraje de Rubiel Vazquez.
Ambos equipos presentaron una estructura táctica idéntica, optando por un esquema de 4-2-3-1. El marcador se abrió a los 57 minutos, cuando Samuel Velásquez logró romper el cero. Ya en tiempo de descuento, a los 92 minutos, Daniel Arcila sentenció el resultado tras una asistencia de Juan Rengifo. Durante la segunda etapa, el trámite se vio condicionado por las amonestaciones y la tarjeta roja directa recibida por Miguel Araujo a los 64 minutos, lo que complicó las aspiraciones de Perú.
El compromiso estuvo marcado por una alta actividad en los bancos de suplentes. A los 45 minutos, el entrenador de Colombia realizó su primera variante táctica: ingresó Juan Rengifo en lugar de Yáser Asprilla. Más tarde, al minuto 61, el cuerpo técnico colombiano ejecutó una serie de cambios profundos para refrescar el equipo, incluyendo los ingresos de Daniel Arcila, Camilo Durán, Kevin Viveros y Kevin Castaño. Por el lado de Perú, el ingreso de figuras como Gianluca Lapadula a los 53 minutos no fue suficiente para revertir el dominio local.
En el balance estadístico, Colombia ejerció una superioridad marcada al registrar una posesión de balón del 75,1% frente al 24,9% de Perú. La ofensiva colombiana fue persistente, alcanzando un total de 16 disparos, de los cuales 5 fueron a puerta, y generando 12 tiros de esquina, lo que refleja el control constante del juego a lo largo de los noventa minutos.
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