Colorado Rapids empató 2-2 con Minnesota United FC, por la MLS

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Se midieron en un duelo donde repartieron puntos en la jornada 30 del certamen de la MLS; los detalles que hay que saber
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El encuentro se disputó el 14 de octubre de 2026 a las 22.30 en el Dick's Sporting Goods Park, con arbitraje de Victor Manuel Rivas. Fue un choque intenso por la jornada 30 de la MLS donde Colorado Rapids y Minnesota United FC igualaron 2-2.
En cuanto a las formaciones, Colorado Rapids saltó al campo con un esquema 4-2-3-1, mientras que Minnesota United FC optó por un 4-4-2. La cuenta la abrió Darren Yapi a los 46 minutos para los locales, tras asistencia de Keegan Rosenberry. En el complemento, a los 52 minutos, Kelvin Yeboah marcó el primer gol para la visita. Posteriormente, Georgi Minoungou volvió a poner en ventaja a Colorado Rapids a los 74 minutos, pero un gol en contra de Loïc Williams a los 83 minutos sentenció el 2-2 definitivo.
El partido estuvo marcado por la indisciplina. A los 67 minutos, Colorado Rapids sufrió la expulsión de Sayed Abu Farhi por conducta violenta, lo que condicionó el cierre del encuentro. Además, Darren Yapi y Miguel Navarro recibieron tarjetas amarillas para el local, mientras que Owen Gene fue amonestado en la visita.
En el análisis estadístico, Colorado Rapids dominó la tenencia del balón con un 60,3% frente al 39,7% de Minnesota United FC. En cuanto a la generación de peligro, el conjunto local registró 14 tiros (3 a puerta), mientras que la visita concretó 11 disparos (2 a puerta) y obtuvo 4 tiros de esquina contra los 7 del dueño de casa.
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