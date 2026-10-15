Columbus Crew venció 3-1 a Charlotte FC, por la MLS

El encuentro se disputó el 14 de octubre de 2026 a las 20.30 en el estadio ScottsMiracle-Gro Field, con el arbitraje de Timothy Ford. En un compromiso vibrante por la jornada 30 de la MLS, Columbus Crew logró imponerse ante Charlotte FC por un marcador final de 3-1.

La visita comenzó golpeando primero. A los 17 minutos, Idan Toklomati anotó el 1-0 para Charlotte FC. Sin embargo, Columbus Crew reaccionó antes del descanso: a los 28 minutos, Brais Méndez marcó el 1-1 tras asistencia de Santiago Rodríguez. Ya en el complemento, la efectividad del local fue clave para sentenciar el triunfo: a los 63 minutos, Anass Zaroury convirtió el 2-1 tras una habilitación de Mohamed Farsi, y apenas dos minutos después, a los 65, Taha Habroune selló el 3-1 definitivo.

En cuanto a la disciplina y la gestión del banco, el partido fue intenso. El árbitro Timothy Ford amonestó a los jugadores de Columbus Crew, Malte Amundsen a los 68 minutos y Patrick Schulte a los 71, debido a una falta y pérdida de tiempo, respectivamente.

Ambos equipos realizaron numerosas modificaciones tácticas para intentar alterar el rumbo del partido. Por el lado de Columbus Crew, ingresaron Brooks Lennon, Sékou Bangoura, Jamal Thiaré, André Filipe Tavares Gomes y Eric Bailly. Por su parte, Charlotte FC movió sus piezas con el ingreso de Nathan Byrne, Luca de la Torre, Rodolfo Aloko, Tyger Smalls y Djibril Diani, aunque ninguna variante logró revertir la superioridad demostrada por el conjunto local.