Cómo llega la selección argentina al Mundial Sub 20 2023

escuchar

Este sábado, desde las 18, la selección argentina Sub 20 debuta en el Mundial juvenil ante Uzbekistán. El encuentro, correspondiente a la primera fecha del grupo A, se disputa en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, una de las cuatro sedes que albergarán el torneo (las otras son San Juan, La Plata y Mendoza). Será la segunda vez que una Copa del Mundo de esta categoría de dispute en el país. ¿El único antecedente? la edición de 2001, en la que el elenco local se consagró campeón.

En la previa de la competencia oficial, el equipo dirigido por Javier Mascherano afrontó dos encuentros de preparación en el predio Lionel Andrés Messi que la AFA posee en Ezeiza. En el primero, derrotó 4 a 0 a República Dominicana con goles de Valentín Carboni, Ignacio Maestro Puch y Juan Gauto, en dos oportunidades. En el segundo, venció 2 a 1 a Japón con tantos de Matías Soulé y Valentín Barco.

Con respecto al duelo ante el elenco caribeño, el Jefecito paró un 4-3-3 con estos intérpretes: Federico Gomes Gerth; Agustín Giay, Lautaro Di Lollo, Valentin Gómez y Román Vega; Mateo Tanlongo, Máximo Perrone, Valentín Carboni; Luka Romero, Brian Aguirre e Ignacio Maestro Puch. De ellos, cinco nombres se mantuvieron en el once titular respecto de la derrota por 1 a 0 ante Colombia en la última fecha del Sudamericano Sub 20, el último compromiso de esta selección que terminó en una gran desilusión, ya que no pudo clasificarse al Mundial de manera directa por irse en la primera etapa (ahora, habiéndole FIFA asignado la sede, entró como anfitrión tras la baja de Indonesia).

La dupla de centrales fue la misma de aquella vez y sería incluso la ideal en la cabeza del entrenador de cara al debut. Giay -lesionado ante el equipo cafetero-, es una fija en el once titular. La primera sorpresa en la formación de Mascherano apareció en el lateral izquierdo, con la inclusión de Vega por encima de Barco, de gran presente en Boca. El nacido en San Miguel, Provincia de Buenos Aires, y jugador de Argentinos, se encuentra a préstamo en Barcelona de España.

En la mitad de la cancha, Tanlongo, ausente en el Sudamericano, acompañó a Máximo Perrone como doble 5. Más adelante apareció Valentín Carboni, que usó la 10 en la espalda y dejó una buena impresión, con gol incluido. En la zona ofensiva, Luka Romero ocupó el puesto que podría quedar en manos de Soulé, en el debut ante Uzbekistán el sábado 20 de mayo; mientras que Aguirre se posicionó en el sector izquierdo, zona en la que ya dejó muy buenas impresiones no solo en la selección, sino también en Newell’s. Ignacio Maestro Puch, en tanto, le ganó la pulseada a Alejo Véliz para esa primera prueba ante un equipo que participará de la Copa del Mundo (integrará la zona D junto a Brasil, Italia y Nigeria), pero que es muy novato en la materia.

Valentín Carboni llevará la camiseta número 10 de la selección argentina en el Mundial Sub 20 Instagram Valentín Carboni

En el encuentro ante Japón, en tanto, la albiceleste repitió siete nombres con respecto al ensayo ante Dominicana. Formó de manera inicial con: Gomes Gerth; Giay, Di Lollo, Gómez, Barco; Perrone, Ignacio Miramón, Carboni; Aguirre, Véliz y Soulé. En el complemento, el entrenador dispuso los ingresos de Tanlongo por Miramón, Lucas Lavagnino por Gomes Gerth, Tomás Avilés por Giay, Maestro Puch por Véliz, Gauto por Aguirre, Federico Redondo por Perrone, Romero por Soulé, e Infantino por Carboni.

Los convocados de la selección argentina para el Mundial Sub 20

Javier Mascherano tiene a disposición a los 21 futbolistas que eligió para el torneo más importante de la temporada. 14 de los convocados son del ámbito local. Los clubes tenían la obligación de cederlos, tal se aprobó en una asamblea de la AFA. Sobresalen Valentín Barco, el lateral izquierdo de Boca que no estuvo en el Sudamericano; Federico Gomes Gerth, Agustín Giay, Gino Infantino, Ignacio Miramón, Federico Redondo, Juan Gauto, Alejo Véliz, Brian Aguirre e Ignacio Maestro Puch, todos con protagonismo en la Liga Profesional. De Europa están Román Vega, Máximo Perrone, Mateo Tanlongo, Valentín Carboni, Matías Soulé y Luka Romero.

La lista de convocados por Javier Mascherano a la selección argentina para el Mundial Sub 20 AFA

El fixture de la selección argentina en el Mundial Sub 20

Tras el primer partido contra Uzbekistán, la albiceleste se medirá el 23 de mayo frente a Guatemala también en Santiago del Estero. Tres días después se presentará en San Juan contra Nueva Zelanda en la última fecha del grupo A. De lograr el primer o segundo puesto en su zona o ser uno de los cuatro mejores terceros entre todas, avanzará a octavos de final. Desde entonces, serán cruces de eliminación directa hasta llegar a la definición programada para el domingo 11 de junio en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

Fecha 1

Argentina vs. Uzbekistán - Sábado 20 de mayo a las 18. Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Fecha 2

Argentina vs. Guatemala - Martes 23 de mayo, a las 18. Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Fecha 3

Nueva Zelanda vs. Argentina - Viernes 26 de mayo a las 18. Estadio San Juan del Bicentenario.

LA NACION