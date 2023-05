Mundial Sub 20: la primera formación de Javier Mascherano, el esquema y las particularidades que dejó el triunfo ante República Dominicana

escuchar

Este jueves, en el primer ensayo formal de cara al debut en el Mundial Sub 20, la selección argentina, que será la anfitriona, derrotó por 4 a 0 a República Dominicana con goles de Valentín Carboni, Ignacio Maestro Puch y Juan Gauto, en dos oportunidades. El partido se realizó en el predio Lionel Andrés Messi, en Ezeiza, y contó con la presencia de 20 de los 21 convocados. Sólo faltó Matías Soulé, quien se sumará a principios de la próxima semana, con permiso del cuerpo técnico para finalizar sus compromisos con Juventus, que disputa la Europa League. De esta manera, el DT Javier Mascherano puso algunas cartas sobre la mesa y permitió dilucidar ciertos atisbos del que sería su arquetipo ideal en el torneo.

El ‘Jefecito’ paró un 4-3-3 con estos intérpretes: Federico Gomes Gerth; Agustín Giay, Lautaro Di Lollo, Valentin Gómez y Román Vega; Mateo Tanlongo, Máximo Perrone, Valentín Carboni; Luka Romero, Brian Aguirre e Ignacio Maestro Puch. De ellos, cinco nombres se mantuvieron en el once titular respecto de la derrota por 1 a 0 ante Colombia en la última fecha del Sudamericano Sub 20, el último compromiso de esta selección que terminó en una gran desilusión, ya que no pudo clasificarse al Mundial de manera directa por irse en la primera etapa (ahora, habiéndole FIFA asignado la sede, entró como anfitrión tras la baja de Indonesia). La dupla de centrales fue la misma de aquella vez y sería incluso la ideal en la cabeza del entrenador de cara al debut. Giay -lesionado ante el elenco cafetero-, es una fija en el once titular y hasta podría portar la cinta de capitán, como lo hizo este jueves en Ezeiza.

Lautaro Di Lollo, defensor central de Boca, disputó todo el encuentro ante República Dominicana AFA - Prensa AFA

La primera sorpresa en la formación de Mascherano apareció en el lateral izquierdo, con la inclusión de Vega por encima de Barco, de gran presente en Boca. El nacido en San Miguel, Provincia de Buenos Aires, y jugador de Argentinos, se encuentra a préstamo en Barcelona de España. Para ganarse un lugar en la nómina definitiva, se impuso en la pulseada a Nahuel Génez (hoy en el xeneize y con participación en el Sudamericano), Julián Aude (hoy en Los Angeles Galaxy de Estados Unidos) y Franco Carboni (su pase pertenece a Inter de Milan pero está cedido a Monza de Italia), quienes quedaron afuera.

En la mitad de la cancha, Tanlongo, ausente en el Sudamericano, ocupó el lugar de Infantino para acompañar a Máximo Perrone como doble 5. Más adelante apareció Valentín Carboni, que usó la 10 en la espalda y dejó una buena impresión, con gol incluido. En la zona ofensiva, Luka Romero ocupó el puesto que podría quedar en manos de Soulé, en el debut ante Uzbekistán el sábado 20 de mayo; mientras que Aguirre se posicionó en el sector izquierdo, zona en la que ya dejó muy buenas impresiones no solo en la selección, sino también en Newell’s. Ignacio Maestro Puch, en tanto, le ganó la pulseada a Alejo Véliz para esta primera prueba ante un equipo que participará de la Copa del Mundo (integrará la zona D junto a Brasil, Italia y Nigeria), pero que es muy novato en la materia.

En el comienzo del segundo tiempo, Mascherano movió el tablero para darles minutos de juego a Nicolás Cláa, Barco, Tomás Avilés, Infantino, Ignacio Miramón, Federico Redondo, Juan Gauto y Véliz. ¿Las particularidades? El sistema táctico pasó a ser un 4-4-2, con los cuatro del medio con características similares: Redondo, Miramón, Perrone e Infantino. Avilés se ubicó en el lateral derecho, Vega pasó a desempeñarse como segundo central, y Gauto, con libertad de acción, acompañó en el ataque al 9 de Rosario Central.

Juan Gauto ingresó en el complemento y sentenció la goleada ante República Dominicana AFA - Prensa AFA

No dejan de ser pruebas, pero la polifuncionalidad y la capacidad de adaptarse a diferentes puestos es fundamental para hacer un buen campeonato. Así lo asimiló el ‘Jefecito’ en diálogo con ESPN después de la práctica: “Los esquemas sirven solo para elegir a los jugadores. Pero cuando empieza el partido se va deformando. A veces terminás armando una línea de 3 para salir mejor. Si tenés un lateral que ataca más que el otro, lo largás más (...). Vamos modificando todo el tiempo. Los chicos tienen que saber jugar en diferentes posiciones, y saber cuál es el rol dentro de cada sistema. Tratamos de ir variando, aunque tenemos la idea clara de ser protagonistas, tener el control de la pelota y buscar el arco rival”, afirmó.

El próximo lunes, la selección afrontará su segundo amistoso. Será ante Japón, también en Ezeiza. El elenco nipón es uno de los cuatro clasificados de la Confederación Asiática (AFC), junto a Uzbekistán -uno de los rivales de la Argentina en el grupo A-, Irak y Corea Del Sur. Entre los 21 convocados tiene a Niko Takahashi, quien tiene la posibilidad de representar a España -por su padre- y a la Argentina -por su madre-, razón por la que está siendo seguido de cerca. Bernardo Romeo y Juan Martín Tassi, integrantes del Departamento de Scouting de la AFA, lo observan desde hace rato y ya entablaron conversaciones con él y su familia para integrarlo a los procesos juveniles. Por ahora, sin lugar en el equipo de Mascherano, aún mantiene latente su idea de representar a Japón.