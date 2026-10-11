Coquimbo Unido venció 5-2 a Colo-Colo, por la Primera División Chile

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Se midieron en un duelo donde Coquimbo Unido se impuso con autoridad en la jornada 24 del certamen de la Primera División Chile; los detalles que hay que saber
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En un encuentro vibrante disputado el 11 de octubre de 2026 a las 15.00 en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo Unido logró una contundente victoria por 5-2 frente a Colo-Colo ante la mirada del árbitro José Cabero.
El desarrollo del encuentro
El dominio de Coquimbo Unido fue evidente desde el inicio. A los 2 minutos, Nicolás Johansen marcó el primer gol tras asistencia de Benjamín Chandía. A los 22 minutos, Javier Correa descontó para Colo-Colo. Sin embargo, Nicolás Johansen volvió a anotar a los 24 minutos tras asistencia de Guido Vadalá, quien luego convertiría el tercer tanto a los 28 minutos tras asistencia de Cristián Zavala. Ya en el complemento, Arturo Vidal marcó para la visita a los 47 minutos tras asistencia de Jeyson Rojas. Posteriormente, Benjamín Chandía amplió la ventaja a los 58 minutos, y finalmente Lucas Pratto sentenció el 5-2 definitivo a los 81 minutos con asistencia de Guido Vadalá.
Movimientos tácticos
Ambos cuerpos técnicos buscaron variantes constantes mediante sustituciones. Por el lado de Coquimbo Unido, a los 75 minutos, Lukas Soza ingresó por Manuel Fernández debido a una lesión. Previamente, el entrenador realizó múltiples cambios tácticos incluyendo el ingreso de Lucas Pratto por Benjamín Chandía a los 68 minutos.
Disciplina en el campo
El partido contó con diversas tarjetas disciplinarias debido a la intensidad del juego:
- Cristián Zavala (Coquimbo Unido) recibió tarjeta amarilla a los 14 minutos por falta.
- Diego Sánchez (Coquimbo Unido) fue amonestado a los 31 minutos por disidencia.
- Joaquín Sosa (Colo-Colo) recibió amarilla a los 34 minutos.
- Iván Román (Colo-Colo) fue amonestado a los 60 minutos.
- Javier Correa (Colo-Colo) recibió tarjeta amarilla a los 87 minutos por falta.
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