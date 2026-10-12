Coritiba empató 1-1 con Botafogo, por el Brasileirao Serie A 2026

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Se midieron en un duelo donde repartieron puntos en la jornada 30 del certamen del Brasileirao Serie A; los detalles que hay que saber
- 1 minuto de lectura'
El encuentro se disputó el 12 de octubre del 2026 a las 16.00 en el estadio Couto Pereira, con el arbitraje de Matheus Delgado Candançan. En un partido disputado, Coritiba y Botafogo igualaron 1-1 en el marcador tras un desarrollo parejo de acciones.
Las emociones llegaron en la primera mitad. A los 22 minutos, Fernando, Marçal de Oliveira marcó en propia puerta, otorgando la ventaja inicial para Coritiba. Sin embargo, Botafogo reaccionó a los 34 minutos, cuando Danilo, dos Santos de Oliveira igualó el encuentro tras una asistencia de Cristian, Medina. En cuanto a la pizarra táctica, ambos entrenadores apostaron por una formación de 4-2-3-1.
El complemento estuvo marcado por la indisciplina y los ajustes estratégicos desde el banco. El árbitro mostró numerosas amonestaciones, destacando las de Fabricio, Bustos, Sebastián, Gómez, Thiago, dos Santos, Tiago, Cóser y Rodrigo, Silva Nascimento en el local, mientras que en la visita fueron amonestados Allan, Marques Loureiro y Fernando, Marçal de Oliveira.
En el apartado estadístico, Botafogo dominó la posesión con un 56,8% frente al 43,2% de Coritiba, además de registrar mayor volumen ofensivo con 18 remates totales y 5 a portería, contra 13 y 3, respectivamente, del dueño de casa. Los ocho tiros de esquina para Coritiba no fueron suficientes para desnivelar un marcador que se mantuvo cerrado hasta el pitazo final.
- 1
El defensor de Rosario Central Gastón Ávila fue hospitalizado tras una patada en la cara: tuvo náuseas y mareos en el vestuario
- 2
Cristiano Ronaldo dejó en claro quién es “el mejor de la historia” y “el jugador más completo”
- 3
El italiano Lorenzo Musetti volverá a jugar en el ATP de Buenos Aires en 2027
- 4
River Plate vs. Sarmiento, por el Torneo Clausura 2026: día, horario, TV y cómo ver online