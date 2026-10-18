Cruzeiro venció 4-2 a Grêmio, por el Brasileirao Serie A 2026

El encuentro se disputó el 18 de octubre de 2026 a las 16.00 en el Grêmio Arena, con el arbitraje de João Vitor Gobi. En un partido vibrante, Cruzeiro logró una victoria contundente por 4-2 ante Grêmio.

El desarrollo del marcador comenzó movido. A los 17 minutos, Carlos Vinícius, Alves Morais marcó el primer gol de Grêmio mediante un penal. A los 23 minutos, Kaio Jorge, Pinto Ramos marcó el primer gol de Cruzeiro tras asistencia de Matheus Fellipe, Costa Pereira. Posteriormente, a los 41 minutos, Cristian, Pavón anotó para el local. Sin embargo, Kaio Jorge, Pinto Ramos igualó las acciones a los 48 minutos y volvió a marcar a los 61 minutos tras asistencia de William, de Asevedo Furtado. Finalmente, a los 80 minutos, João Marcelo, Messias Ferreira selló el resultado tras asistencia de Gerson, Santos da Silva. Ambos equipos presentaron una formación táctica de 4-2-3-1.

El clima se tensó sobre el cierre cuando Walter, Kannemann vio la tarjeta roja directa a los 72 minutos por falta y lenguaje abusivo, dejando a Grêmio en desventaja numérica. Entre las sustituciones destacadas, Grêmio sufrió la baja por lesión de Danilo, Barbosa da Silva a los 36 minutos, siendo reemplazado por Erick, Noriega. Por su parte, Cruzeiro realizó múltiples cambios tácticos en el epílogo para asegurar el resultado, destacando el ingreso de figuras como Wesley, Gassova Ribeiro Teixeira y Luciano, Rodríguez.

En el análisis estadístico, Cruzeiro dominó la posesión con un 59,6% frente al 40,4% de Grêmio. A pesar del dominio en el juego del equipo visitante, Grêmio generó más peligro en ofensiva registrando 17 disparos totales contra 13 de su rival. Ambos equipos estuvieron igualados en precisión, con 6 tiros a puerta cada uno, mientras que en la disputa por aire y balón detenido, Grêmio ejecutó 8 corners y Cruzeiro alcanzó los 9.