Cuándo empiezan los Juegos Olímpicos París 2024

Los Juegos Olímpicos París 2024 atravesaron este miércoles la barrera del año para su inicio porque la ceremonia inaugural está programada para el 26 de julio en el río Sena con alrededor de 600 mil espectadores. En ese contexto, el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, encabezó un evento en la capital de Francia, al pie de la Torre Eiffel, en el que invitó formalmente a 203 países a ser parte de la cita más importante del deporte a nivel mundial.

Entre las naciones que no recibieron, ni recibirán, la invitación están Rusia y Bielorrusia, vetados por el COI por la invasión a Ucrania. Todavía está en análisis si atletas de esas nacionalidades podrán competir en la cita olímpica bajo bandera neutral, posibilidad que el propio Bach ve con buenos ojos y, por eso, manifestó que dio “recomendaciones” a las federaciones internacionales para que acepten la participación de atletas nacionales, no de equipos, y bajo bandera neutral: “No hemos tomado una decisión sobre la participación de esos atletas neutros e individuales en los Juegos Olímpicos. Es probable que el COI abra la puerta a la participación de los atletas rusos y bielorrusos para que compitan bajo bandera neutral y siempre y cuando no tengan ningún vínculo con el ejército y otros organismos de defensa”.

El jamaiquino Usain Bolt participó del evento que se realizó en París a falta de un año del inicio ALAIN JOCARD - AFP

Los 365 días que restan para París 2024 son determinantes para muchos atletas y equipos que tienen por delante competencias para clasificar. Entre ellos hay un sinfín de deportistas y conjuntos argentinos que buscarán meterse en la cita olímpica a través de certámenes clasificatorios. Los Juegos Panamericanos Santiago 2023, que tendrán lugar entre el 20 de octubre y 5 de noviembre, darán plazas en varias disciplinas. Quienes ya se aseguraron un lugar en los JJOO sobresalen los Pumas 7′s y la nadadora Macarena Ceballos, quien recientemente consiguió la marca A en el Mundial de Natación.

El calendario de las actividades se conoce desde hace un año. Las competencias de los 32 deportes se extenderán entre el miércoles 24 de julio y el domingo 11 de agosto, jornada de la ceremonia de clausura. En ese lapso de 19 días habrá 329 eventos en 762 sesiones.

Las primeras disciplinas que tendrán actividad serán rugby seven en el Stade de France y fútbol en diferentes estadios distribuidos por todo el país. Los primeros deportes que otorgarán medallas, un día después de la inauguración, son judo, esgrima, skate, ciclismo de ruta, natación, saltos ornamentales, rugby y tiro. Los últimos podios que se definirán, horas antes de la ceremonia de clausura, son de handball, pentatlón moderno, maratón, ciclismo de pista, waterpolo y básquet.

Uno de los escenarios de París 2024 estará al pie de la torre Eiffel COI

El calendario de París 2024

Ceremonia inaugural: viernes 26 de julio.

Rugby : del 24 al 29 de julio.

: del 24 al 29 de julio. Fútbol : del 24 de julio al 9 de agosto.

: del 24 de julio al 9 de agosto. Arquería : del 25 de julio al 4 de agosto.

: del 25 de julio al 4 de agosto. Handball : del 25 de julio al 11 de agosto.

: del 25 de julio al 11 de agosto. Ciclismo de ruta : 27 de julio.

: 27 de julio. Skate : 27 y 28 de julio.

: 27 y 28 de julio. Beach vóley : del 27 de julio al 10 de agosto.

: del 27 de julio al 10 de agosto. Judo : del 27 de julio al 3 de agosto.

: del 27 de julio al 3 de agosto. Esgrima : del 27 de julio al 4 de agosto.

: del 27 de julio al 4 de agosto. Tenis : del 27 de julio al 4 de agosto.

: del 27 de julio al 4 de agosto. Tenis de mesa : del 27 de julio al

: del 27 de julio al Vóley : del 27 de julio al 11 de agosto.

: del 27 de julio al 11 de agosto. Gimnasia artística : del 27 de julio al 5 de agosto.

: del 27 de julio al 5 de agosto. Bádminton : del 27 de julio al 5 de agosto.

: del 27 de julio al 5 de agosto. Saltos ornamentales : del 27 de julio al 10 de agosto.

: del 27 de julio al 10 de agosto. Natación : del 27 de julio al 4 de agosto.

: del 27 de julio al 4 de agosto. Waterpolo : del 27 de julio al 4 de agosto.

: del 27 de julio al 4 de agosto. Boxeo : del 27 de julio al 4 de agosto.

: del 27 de julio al 4 de agosto. Deportes ecuestres : del 27 de julio al 6 de agosto.

: del 27 de julio al 6 de agosto. Remo : del 27 de julio al 3 de agosto.

: del 27 de julio al 3 de agosto. Canotaje slalom : del 27 de julio al 5 de agosto.

: del 27 de julio al 5 de agosto. Básquet : del 27 de julio al 11 de agosto.

: del 27 de julio al 11 de agosto. Hockey : del 27 de julio al 9 de agosto.

: del 27 de julio al 9 de agosto. Tiro : del 27 de julio al 5 de agosto.

: del 27 de julio al 5 de agosto. Surf : del 27 de julio al 2 de agosto.

: del 27 de julio al 2 de agosto. Mountain Bike : 28 y 29 de julio.

: 28 y 29 de julio. Yachting : del 28 de julio al 8 de agosto.

: del 28 de julio al 8 de agosto. Básquet 3x3 : del 30 de julio al 5 de agosto.

: del 30 de julio al 5 de agosto. Triatlón : 30 y 31 de julio; y 5 de agosto.

: 30 y 31 de julio; y 5 de agosto. BMX freestyle : 30 y 31 de julio.

: 30 y 31 de julio. Marcha : 1 de agosto.

: 1 de agosto. BMX racing : 1 y 2 de agosto.

: 1 y 2 de agosto. Golf : del 1 al 4 de agosto.

: del 1 al 4 de agosto. Gimnasia de trampolín : 2 de agosto.

: 2 de agosto. Atletismo : del 2 al 10 de agosto

: del 2 al 10 de agosto Ciclismo de ruta : 3 y 4 de agosto.

: 3 y 4 de agosto. Waterpolo : del 5 al 11 de agosto.

: del 5 al 11 de agosto. Escalada : del 5 al 10 de agosto.

: del 5 al 10 de agosto. Ciclismo de pista : del 5 al 10 de agosto.

: del 5 al 10 de agosto. Natación artística : del 5 al 10 de agosto.

: del 5 al 10 de agosto. Pentatlón moderno : del 6 al 10 de agosto.

: del 6 al 10 de agosto. Canotaje velocidad : del 6 al 10 de agosto.

: del 6 al 10 de agosto. Gimnasia rítmica : del 8 al 10 de agosto.

: del 8 al 10 de agosto. Breaking : 9 y 10 de agosto.

: 9 y 10 de agosto. Maratón: 10 y 11 de agosto.

Ceremonia de clausura: domingo 11 de agosto.

