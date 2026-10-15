D.C. United venció 2-1 a New York Red Bulls, por la MLS

El encuentro se disputó el 14 de octubre de 2026 a las 20.30 en el Audi Field, con arbitraje de Guido Gonzales Jr. En un partido de la jornada 30 de la MLS, D.C. United logró imponerse por 2-1 ante New York Red Bulls.

El desarrollo del encuentro

El marcador se abrió rápidamente a los 5 minutos, cuando Tai Baribo marcó el primer gol tras un remate de penal. Ya en la segunda mitad, a los 50 minutos, Silvan Hefti amplió la ventaja para D.C. United tras una asistencia de Tai Baribo. El descuento para New York Red Bulls llegó a los 71 minutos por intermedio de Eric Choupo-Moting, quien definió tras recibir el pase de Emil Forsberg.

Disciplina y movimientos tácticos

El partido estuvo marcado por la alta intensidad disciplinaria. Lucas Bartlett, de D.C. United, fue expulsado a los 67 minutos tras recibir su segunda tarjeta amarilla del encuentro. Previamente, habían sido amonestados por parte del local Lucas Bartlett (21') y Jackson Hopkins (28'). Por el lado de New York Red Bulls, vieron la tarjeta amarilla Devin Padelford (18'), Dylan Nealis (66') y Ronald Donkor (73').

Cambios en el complemento

Ambos estrategas buscaron refrescar sus líneas para alterar el destino del partido. A los 56 minutos, el banco de D.C. United realizó cambios tácticos con el ingreso de João Gabriel Martins Peglow por Jackson Hopkins y de Jared Stroud por Oscar Avilez. Por su parte, New York Red Bulls realizó múltiples modificaciones a los 57 minutos, incluyendo los ingresos de Eric Choupo-Moting y Emil Forsberg, quienes buscaron sin éxito remontar el marcador, sumado a la salida obligada por lesión de Ronald Donkor a los 78 minutos, reemplazado por Sekou Kone.