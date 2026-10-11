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Deportes Concepción empató 1-1 con Unión La Calera, por la Primera División Chile 2026

Se midieron en un duelo donde repartieron puntos en la jornada 24 del certamen de la Primera División Chile; los detalles que hay que saber

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Deportes Concepción empató 1-1 con Unión La Calera, por la Primera División Chile 2026
Deportes Concepción empató 1-1 con Unión La Calera, por la Primera División Chile 2026

El encuentro se disputó el 11 de octubre de 2026 a las 17.30 en el Estadio Municipal Alcaldesa Ester Roa Rebolledo, con el arbitraje de Héctor Jona. En un enfrentamiento vibrante, Deportes Concepción y Unión La Calera igualaron 1-1, dejando el marcador cerrado hasta los instantes finales del compromiso.

Desarrollo de las emociones

El marcador se abrió a los 50 minutos, cuando Ethan Espinoza, de Deportes Concepción, marcó el primer gol tras asistencia de Cristián Riquelme. Sin embargo, la persistencia visitante tuvo su recompensa en el cierre: a los 97 minutos, Christopher Díaz anotó el tanto del empate para Unión La Calera tras una asistencia de Bayron Oyarzo.

Disciplina y cambios tácticos

El partido fue intensamente disputado, reflejado en la cantidad de amonestados: por el lado de Deportes Concepción vieron la tarjeta amarilla Cristián Riquelme, Mario Sandoval y Ariel Cáceres, mientras que por Unión La Calera fueron amonestados Juan Salomoni, Daniel Gutiérrez y Rodrigo Pérez. Ambos entrenadores buscaron variantes desde el banco, destacándose los múltiples ingresos realizados en la segunda mitad para intentar romper la paridad que finalmente prevaleció.

Resumen del encuentro

El resultado 1-1 sintetiza la paridad en el juego que desplegaron ambos equipos durante los 90 minutos y el tiempo adicionado. Con este marcador en la jornada 24 de la Primera División Chile, tanto Deportes Concepción como Unión La Calera repartieron unidades en un compromiso marcado por el gol agónico que privó al conjunto local de llevarse la victoria en los últimos instantes.

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