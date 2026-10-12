Deportes Limache empató 2-2 con Palestino, por la Primera División Chile

El encuentro se disputó el 11 de octubre de 2026 a las 20.00 en el Estadio Lucio Fariña Fernández, con el arbitraje de Francisco Gilabert. En un enfrentamiento sumamente disputado, Deportes Limache y Palestino igualaron 2-2, dejando el marcador repartido tras noventa minutos de juego intenso.

Acciones destacadas y goles

El marcador se abrió a los 48 minutos, cuando Gonzalo Sosa puso en ventaja a Deportes Limache. Sin embargo, la respuesta de Palestino llegó a los 53 minutos por intermedio de Sebastián Gallegos, quien marcó el primer gol del equipo tras una asistencia de Gonzalo Tapia. Poco después, a los 55 minutos, Gonzalo Sosa volvió a anotar para Deportes Limache, marcando su segundo tanto tras la asistencia de Leonardo Valencia. Finalmente, a los 73 minutos, Ronnie Fernández igualó para Palestino aprovechando un pase de Jonathan Benítez.

Movimientos tácticos

El desarrollo del juego estuvo marcado por las variantes desde el banco. A los 45 minutos, Leonardo Valencia ingresó en Deportes Limache por Vicente Álvarez para refrescar el ataque. Por su parte, Palestino realizó múltiples modificaciones: a los 66 minutos ingresó Jonathan Benítez por Marcelo Eggel, quien había sido amonestado a los 42 minutos por una falta. Más tarde, a los 78 minutos, entraron Francisco Montes y José Bizama, cerrando el compromiso con los ingresos de Ian Alegría y Nicolás Meza a los 92 minutos.

Síntesis de la jornada

El reparto de puntos en esta jornada 24 dejó sensaciones divididas para ambos conjuntos en la Primera División Chile. Deportes Limache logró sostener la intensidad ofensiva de Gonzalo Sosa, mientras que Palestino demostró carácter para reponerse dos veces ante el resultado adverso y sellar el empate final en un duelo de trámite parejo.