Deportivo de A Coruña empató 1-1 con Levante, por la Liga de España 2026

El encuentro se disputó el 16 de octubre del 2026 a las 16.00 en el estadio ABANCA-Riazor, con el arbitraje de Manuel Jesús Orellana Cid. En un trámite equilibrado, el marcador final quedó igualado 1-1 entre el Deportivo de A Coruña y el Levante.

En cuanto a las propuestas tácticas, el Deportivo de A Coruña saltó al campo con un 4-4-2, mientras que el Levante optó por un 4-3-3. El marcador se abrió a los 63 minutos, cuando Bil Nsongo anotó el primer gol para el equipo local. Ya sobre el cierre, a los 82 minutos, Dani Requena marcó el empate definitivo para la visita tras una asistencia de Petar Ratkov. Durante el desarrollo, los entrenadores buscaron variantes para romper la paridad: a los 62 minutos, el Deportivo de A Coruña realizó modificaciones tácticas con el ingreso de Adrià Alti y Adama Traoré, mientras que el Levante refrescó sus líneas a los 69 minutos con el ingreso de Petar Ratkov y Jon Ander Olasagasti.

Análisis estadístico del encuentro

El dominio de la pelota estuvo levemente a favor del Levante, que registró un 53,7% de posesión frente al 46,3% del Deportivo de A Coruña. A pesar de la tenencia, el conjunto local fue más incisivo en ataque, acumulando 13 tiros totales y 5 remates a puerta, contra los 11 disparos y 4 tiros a puerta de la visita.

Disciplina y datos complementarios

El partido estuvo marcado por la intensidad, reflejada en las amonestaciones repartidas por Manuel Jesús Orellana Cid. Por el lado del Deportivo de A Coruña, vieron la tarjeta amarilla Luismi Cruz (41') y Adrià Alti (95'). En tanto, el Levante sufrió las amonestaciones de Iván Romero (32') y Adrián de la Fuente (88'). Además, el Levante dispuso de 5 corners a su favor contra los 3 obtenidos por el equipo coruñés, en un trámite que finalmente no pudo definirse para ninguno de los dos bandos.

Deportivo de A Coruña y Levante empataron 1-1 en un partido correspondiente a la fecha 9 de la Liga de España 2026. Firmaron tablas en el estadio ABANCA-Riazor, en una nueva jornada del fútbol español. Para Deportivo de A Coruña el gol fue marcado por {'player_id': 'p621306', 'player_name': 'Dani, Requena', 'minute': '82', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p530193', 'assist_player_name': 'Petar, Ratkov'}, mientras que para Levante el gol fue anotado por {'player_id': 'p711110', 'player_name': 'Bil, Nsongo', 'minute': '63', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': '', 'assist_player_name': ''}.

Con este resultado, Deportivo de A Coruña suma 11 puntos, ubicándose en la 8 posición, mientras que Levante tiene 7 unidades, en la 17 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Deportivo de A Coruña y Levante en la tabla de posiciones, tras la fecha 9

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.