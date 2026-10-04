Dinamarca venció 1-0 a Gales, por la Liga de Naciones 2026

El encuentro se disputó el 4 de octubre de 2026 en el Cardiff City Stadium a las 15.45, con arbitraje de Irfan Peljto. En el marco de la jornada 4 de la Liga de Naciones, Dinamarca logró una victoria ajustada por 1-0 frente a Gales, consolidando su desempeño en esta etapa del torneo.

El desarrollo del encuentro y el gol decisivo

El partido se mantuvo cerrado durante gran parte del trámite, con ambos equipos priorizando el orden táctico. Gales optó por una formación 4-2-3-1, mientras que Dinamarca se presentó con un 4-4-2. A los 75 minutos, Rasmus Højlund marcó el 1-0 tras ejecutar con precisión un tiro penal, siendo este el único tanto del enfrentamiento. Cabe destacar que, a los 10 minutos, el conjunto danés debió realizar una variante forzada por la lesión de Pierre-Emile Højbjerg, ingresando en su lugar Andreas Skov Olsen.

Análisis estadístico y disciplinario

A pesar de que Gales registró una posesión del balón del 56%, no logró capitalizar el dominio territorial frente a una sólida estructura danesa. La visita fue más incisiva en ataque, acumulando 13 remates frente a los 5 de los locales. En cuanto a las acciones disciplinarias, el equipo galés sufrió varias amonestaciones: Liam Cullen a los 28 minutos, Ben Cabango a los 65 y Sorba Thomas a los 79, este último por una mano deliberada.

Movimientos tácticos

Ambos cuerpos técnicos intentaron refrescar sus líneas en la segunda mitad. Gales realizó múltiples modificaciones tácticas, incluyendo los ingresos de Josh Sheehan, Mark Harris, Joel Colwill, Wes Burns y Kieffer Moore, buscando sin éxito la igualdad. Por su parte, Dinamarca movió el banco con los ingresos de Anton Gaaei, Kasper Høgh y Mathias Kvistgaarden para cerrar el resultado y asegurar los tres puntos en condición de visitante.