EEUU venció 4-1 a Perú, por el amistoso internacional

El encuentro se disputó el 26 de septiembre de 2026 a las 17.30 en el Inter.co Stadium, con el arbitraje de Steffon Dewar. En una jornada marcada por la superioridad ofensiva del conjunto local, EEUU logró imponerse ante Perú con una sólida victoria por 4-1.

El desarrollo del encuentro

El marcador se abrió rápidamente cuando, a los 4 minutos, Justin Ellis marcó el primer gol tras asistencia de Giovanni Reyna. Perú logró igualar transitoriamente a los 15 minutos, cuando Gianluca Lapadula anotó tras la habilitación de Yoshimar Yotún. Sin embargo, en la segunda mitad, la efectividad de EEUU se hizo notar: a los 66 minutos, Malik Tillman marcó el segundo gol mediante un tiro penal. Luego, a los 72 minutos, Julian Hall amplió la ventaja con una asistencia de Sebastian Berhalter, quien finalmente sentenció el 4-1 definitivo a los 90 minutos tras recibir el pase de Julian Hall. Ambos equipos presentaron un esquema táctico similar de 4-2-3-1, aunque la ejecución de EEUU resultó superior a lo largo del complemento.

La influencia desde el banco

Las sustituciones jugaron un papel crucial en el desgaste del partido. A los 62 minutos, el entrenador de EEUU realizó una serie de modificaciones tácticas, entre ellas el ingreso de Julian Hall y Sebastian Berhalter, quienes fueron determinantes para sentenciar el resultado en los últimos minutos. Por el lado de Perú, los ingresos de jugadores como Jesús Pretell y Álex Valera a los 57 minutos no lograron contener la intensidad ofensiva del rival.

Estadísticas del partido

El dominio de EEUU se reflejó claramente en las estadísticas: el equipo local registró una posesión del 69,8% frente al 30,2% de Perú. En cuanto al volumen de ataque, EEUU disparó en 16 ocasiones, 6 de ellas a puerta, mientras que Perú apenas pudo realizar 5 disparos, con solo 2 intentos entre los tres palos. El encuentro también se caracterizó por la acumulación de tarjetas, especialmente en el complemento, donde Yoshimar Yotún y Marcos López fueron amonestados por disentir a los 64 minutos.