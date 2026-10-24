Elche venció 3-0 a Rayo Vallecano, por la Liga de España

En el Estadio de Vallecas, el 24 de octubre de 2026, a las 09.00, se enfrentaron Rayo Vallecano y Elche por la jornada 10 de la Liga de España, bajo el arbitraje de Miguel Sesma Espinosa. El encuentro culminó con una contundente victoria del conjunto visitante, que selló el marcador con tres tantos. A los 23 minutos, Federico Redondo marcó el primer gol tras un penal. Posteriormente, a los 36 minutos, Fer Niño amplió la ventaja mediante otro lanzamiento desde los doce pasos. Finalmente, a los 68 minutos, Germán Valera sentenció el 3-0 definitivo tras recibir una asistencia de Facundo Buonanotte.

Desarrollo táctico y cambios

Ambos equipos presentaron propuestas distintas, con Rayo Vallecano utilizando un esquema 4-2-3-1 frente al 4-3-3 desplegado por Elche. El transcurso del juego exigió ajustes tempranos: tras el descanso, el técnico local buscó mayor frescura con los ingresos de Giorgi Tsitaishvili y Alexandre Zurawski, mientras que la visita dio entrada a Facundo Buonanotte. En cuanto a la disciplina, el partido fue intenso: Pathé Ciss, Adrià Pedrosa y Álvaro García vieron la amarilla en el Rayo Vallecano, mientras que por el lado de Elche fueron amonestados Javi Morcillo, Gonzalo Villar y Federico Redondo.

Análisis estadístico

En el balance del encuentro, Rayo Vallecano registró una posesión del 56,8% frente al 43,2% de Elche. Pese a la mayor tenencia del balón, el equipo local no logró concretar sus 18 tiros totales, de los cuales solo 5 fueron a puerta. En contraste, Elche demostró una mayor eficacia ofensiva con 16 disparos totales y 9 intentos directos bajo los tres palos. Ambos equipos mantuvieron paridad en la generación de jugadas de esquina, registrando 3 cada uno durante el desarrollo del enfrentamiento.

Gestión de plantel y cierre

El ritmo de cambios fue constante durante la segunda mitad para ambos estrategas. En Elche, el ingreso de Abiel Osorio a los 61 minutos reemplazó al goleador Fer Niño tras una molestia física, mientras que sobre el final, Pedro Bigas ingresó por Federico Redondo para cerrar el compromiso. Por su parte, Rayo Vallecano realizó modificaciones adicionales con la entrada de Jozhua Vertrouwd, Isi Palazón y Gnangoro Bouare Samake en busca de acortar distancias, aunque la sólida defensa visitante permitió que Elche se llevara los tres puntos sin recibir goles en su arco.

Elche venció por 3-0 a Rayo Vallecano como Away, en un partido correspondiente a la fecha 10 de la Liga de España 2026. Para Elche los goles fueron marcados por {'player_id': 'p536884', 'player_name': 'Federico, Redondo', 'minute': '23', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Penalty', 'assist_player_id': '', 'assist_player_name': ''} , {'player_id': 'p502290', 'player_name': 'Fer, Niño', 'minute': '36', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Penalty', 'assist_player_id': '', 'assist_player_name': ''} , {'player_id': 'p467020', 'player_name': 'Germán, Valera', 'minute': '68', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p536916', 'assist_player_name': 'Facundo, Buonanotte'} . El cotejo se disputó en el estadio Estadio de Vallecas, en una nueva jornada del fútbol español. El cotejo se disputó en el estadio Estadio de Vallecas, en una nueva jornada del fútbol español.

Con este resultado, Rayo Vallecano suma 9 puntos, ubicándose en la 16 posición, mientras que Elche tiene 10 unidades, en la 12 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Rayo Vallecano y Elche en la tabla de posiciones, tras la fecha 10

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.