Erika Mercado, la opuesta ecuatoriana nacionalizada que brilla con las Panteras en el Mundial de vóley: sus números más destacados

Las Panteras cerrarán este domingo una participación histórica en el Mundial de Países Bajos-Polonia 2022. Por primera vez, con ellas, una selección argentina femenina accedió a una segunda ronda desde que se juegan certámenes de este tipo. Y en ello, mucho tuvo que ver el aporte ofensivo de Erika Mercado, la opuesta ecuatoriana nacionalizada, que cumplió su sueño de ser olímpica y mundialista con la Argentina. Siendo protagonista y pieza clave. Es la goleadora del seleccionado nacional: hasta aquí, a falta de una presentación de Las Panteras, marcó 106 puntos.

De sus 106 tantos, 70 fueron convertidos en la primera etapa y el resto -36- en los tres partidos que las Panteras disputaron hasta el momento en la segunda. 92fueron puntos de ataque, nueve de bloqueo y cinco de servicio. Es una pieza clave en el equipo conducido por Hernán Ferraro y, a pesar de no ser de las más jóvenes del plantel (tiene 30 años), todo parece indicar que tendrá muchas oportunidades más en el combinado nacional.

Mercado es opuesta y nació en Ecuador hace 30 años. Llegó a la Argentina en 2009, proveniente de Esmeraldas, su cuna. Juega al vóleibol desde los 15 años, cuando un entrenador argentino la vio jugando en la playa y la captó: “Siempre fui deportista. Jugué básquet a nivel intercolegial y también fui seleccionada de mi ciudad en atletismo. En el vóleibol me inicié en una escuelita del profesor Juan Castillo, que me enseñó lo básico. A los 15 años, un argentino que dirigía a Ecuador -Sebastián Carotti- me vio jugar en la playa en un torneo de selección de talentos y me siguió a mi casa. Habló con mi mamá para que me integre a un proyecto deportivo y así se inició todo lo que vivo ahora”, contó en 2019, en el diario El Universo, de Guayaquil.

La ecuatoriana Erika Mercado es una de las principales armas ofensivas que tienen las Panteras Manu Fernandez - AP

En la Argentina tuvo pasos por Gimnasia y Esgrima La Plata, Vélez y San Lorenzo (donde ganó tres títulos en dos años).

Mientras se encontraba en las ‘Matadoras’, como se conoce al equipo de Boedo, en Ecuador hubo un terremoto de 7.8 grados en la escala de Richter que azotó la zona costera donde vivía su familia y provocó el derrumbe de su casa. Debido a esto, el club, presidido en ese entonces por Marcelo Tinelli, organizó una rifa para recaudar dinero y poder comprar una casa para la madre de Erika.

Además de sus pasos por la Argentina, también jugó en Chile y Bolivia. Su crecimiento fue tan valioso que en 2016 fue transferida al equipo AO Markopoulo, de la primera categoría de Grecia. Luego pasó al IBBWA CCO 7 Las Palmas de España para posteriormente desembarcar en Alemania, donde disputó la Bundesliga con Erfurt. Su buen desempeño en este último (10 veces MVP) le sirvió para firmar contrato con Sharjah Women’s, de Emiratos Árabes.

Hoy, tras un año en el continente asiático, se desempeña en Aris Volley de Grecia.

Erika Mercado y Candelaria Herrera son de las de mejor rendimiento en lo que va del Mundial Federación Internacional de Vóleibol (FIVB)

Su llegada a la selección argentina

En noviembre de 2018 obtuvo la nacionalidad argentina, algo que, según sus propias palabras, ‘fue una emoción muy grande’: “En lo primero que pensé en ese momento fue en mi madre. Cuando ella era chica sus papás no la dejaron jugar, por eso me dejó venir a los 15 y, gracias a eso, me pude iniciar en la escuelita. Me encanta esta camiseta y, desde que vine, tuve el objetivo de jugar para la Argentina. Siempre fue una gran meta, porque la selección fue muy importante en mi vida. Ahora sigo adelante y confío en poder seguir usando esa remera tan linda mucho más”, aseguró en una entrevista con Olé.

Su primer torneo con la camiseta albiceleste fue la Volleyball Challenge Cup de 2019. En esa edición, las Panteras se quedaron con la medalla de bronce y no lograron clasificar a la Nations League (VNL). Allí, Erika convirtió 13 puntos, todos contra República Checa en las semifinales, en las que el equipo albiceleste cayó por 3-0.

Las Panteras y Mercado buscarán despedirse de la Copa del Mundo con triunfo ante Puerto Rico FIVB - FIVB

La mejor de las Panteras en los Juegos Olímpicos Tokio 2020

Erika fue convocada por Hernán Ferraro para participar de los últimos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (realizados en 2021, por la pandemia). Cuando recibió la noticia, no ocultó su emoción: “En ese momento la primera imagen que llegó a mi mente fue la cara de mi madre junto al fogón de leña y la madera prendida que salía por debajo del sartén. Ella estaba parada con un cucharón en la mano y simplemente me miró y sonrió. Mis lágrimas empezaron a desplazarse por mi cara. Mi madre siempre fue y sobre todo es, todo por lo que yo me animo cada día a ser más y mejor”, escribió en su cuenta de Instagram cuando se enteró que viajaría a Tokio.

Como ella misma mencionó, su madre fue una parte fundamental en su crecimiento como deportista. En 2017 falleció a causa de diabetes e innumerables problemas de salud. Ese mismo año, en una entrevista concedida a Volley Attack, habló al respecto: “Como algunos saben mi mamá murió hace pocos meses, por lo que este tiempo fue muy confuso y duro para mí. Estoy aferrada totalmente al vóley y enfocada en esto”. Sin embargo, aseguró que se mantiene fuerte por el resto de su familia; “Es duro estar lejos de ellos, pero cuando tenés un proyecto en mente que los involucra, pienso en mis hermanas y sobrinos y sigo”, cerró.

A pesar de ya haber participado de algunas competencias con la camiseta de la selección argentina, su gran irrupción fue en Japón. En un torneo con una actuación pobre por parte de las Panteras en general ya que perdieron todos los partidos (ante el Comité Olímpico Ruso, Estados Unidos, Italia, Turquía y China), y realmente estuvieron muy lejos de ganar algún set, la ecuatoriana mostró todo su potencial y se convirtió en la máxima anotadora del equipo.

En los Juegos Olímpicos convirtió 59 puntos (52 de ataque, seis de bloqueo y uno de servicio).

Erika Mercado fue la mejor jugadora de la selección argentina en los Juegos Olímpicos de Tokio LUIS ROBAYO - AFP

Polonia - Países Bajos 2022, su primer Mundial

El 1° de septiembre fue seleccionada entre las 14 jugadoras para disputar la Copa del Mundo. Previamente fue también la máxima artillera en los cinco amistosos disputados en Santa Fe y Buenos Aires, preparatorios para el Prepanamericano de Santiago 2023 (consiguieron la clasificación) y el Mundial.

Desde esa nominación a la cita ecuménica se mostró segura de cara a la participación del equipo y siempre manifestó que el objetivo era pasar a segunda ronda, algo que finalmente se consiguió: “Yo siempre voy a decir que el objetivo en sí es ganar, siempre, el partido que sea contra el equipo que sea. Después, en cuanto al grupo en sí, mínimo tenemos que lograr ganar sets para que no nos pase como en las olimpíadas, que nos costó muchísimo. Creo que aunque sea estamos obligadas a ganar los partidos con los equipos que ya hemos jugado, que son los que sabemos que podemos ganar. El objetivo principal es pasar a la segunda ronda por primera vez”, comentó en diálogo con Olé hace algunos meses. Lo cumplieron.

Actualmente, con sus 106 puntos convertidos, ocupa el puesto 17 de todo el Mundial en la tabla de máximas goleadoras.

Su mejor actuación en lo que va del certamen fue ante Colombia, donde convirtió 28 tantos.

Ferraro decidió darle descanso en el último partido del grupo D ante Japón (la selección llegó a ese encuentro ya clasificada tras sus victorias ante República Checa y Colombia), dejando a la vista lo importante que es para el equipo. Contra Países Bajos, Mercado igualmente fue la mejor de un equipo que sucumbió con facilidad ante las neerlandesas por 3 a 1 con parciales de 22-25, 25-18, 25-12 y 25-13, y luego frente a Bélgica (25-16, 25-23 y 25-23) e Italia (25-19, 25-18 y 25-17), ambos partidos por 3-0. Allí marcó 15, 12 y 9, siempre como máxima anotadora albiceleste.

Este domingo, las Panteras enfrentarán a Puerto Rico y ya sin chances de pasar a cuartos de final (lógico en los papeles, la Argentina no es potencia), intentarán cerrar el pasaje por la tercera Copa del Mundo consecutiva (esto también fue histórico) de la mejor manera: justamente las boricuas representan al rival más accesible de esta segunda instancia. Por eso Erika Mercado, la que llama la atención por su piel morena y sus trenzas blancas, y las Panteras, buscarán hacer lo suyo.