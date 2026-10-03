Escocia venció 2-0 a North Macedonia, por la Liga de Naciones

El encuentro se disputó el 3 de octubre de 2026 a las 15.45 en el Tose Proeski Arena, con el arbitraje de François Letexier. En un compromiso correspondiente a la jornada 3 de la Liga de Naciones, Escocia logró imponerse por 2-0 ante North Macedonia, consolidando su superioridad en el terreno de juego.

Ambos equipos saltaron al campo con una disposición táctica idéntica, presentando un esquema de 3-4-1. Sin embargo, la efectividad fue la clave del partido. A los 7 minutos, Kieron Bowie marcó el primer gol tras una precisa asistencia de Billy Gilmour. Ya en la segunda mitad, a los 69 minutos, John McGinn sentenció el resultado al convertir un gol de penal. Durante el desarrollo, cabe destacar la tarjeta roja directa recibida por Scott McKenna a los 82 minutos, que obligó a los escoceses a finalizar el encuentro con diez jugadores.

Dominio y estadísticas

A pesar de que North Macedonia mantuvo una mayor posesión del balón con un 55,9% frente al 44,1% de su rival, la eficacia ofensiva de Escocia resultó determinante. El equipo visitante mostró una vocación ofensiva mucho más incisiva, registrando un total de 25 tiros —de los cuales 10 fueron a puerta— contra los apenas 9 remates de los locales. Además, Escocia generó mayor peligro a través de los tiros de esquina, sumando 9 contra solo 1 de North Macedonia.

Acciones disciplinarias y cambios

El partido se vio marcado por una alta fricción, especialmente por parte del conjunto local. Recibieron tarjetas amarillas Jani Atanasov, Gjorge Dzhekov, Mario Mladenovski, Bojan Miovski y Anes Meliqi. Por el lado de Escocia, Oliver McBurnie también fue amonestado. En cuanto a las variantes tácticas, ambos entrenadores buscaron refrescar el equipo constantemente, destacándose la salida de Enis Bardhi y Luka Stankovski en el local, mientras que en la visita ingresaron piezas como Ryan Christie y Aaron Hickey para sostener el resultado positivo hasta el pitazo final.