Eslovaquia venció 4-0 a Moldavia, por la Liga de Naciones

En la jornada del 6 de octubre de 2026, a las 15.45, Eslovaquia logró un triunfo contundente por 4-0 frente a Moldavia en el Stadionul Zimbru. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Liga de Naciones, fue controlado por el árbitro Yigal Frid.

El desarrollo del encuentro

Eslovaquia dominó el trámite de principio a fin, exhibiendo una superioridad clara frente a una Moldavia que nunca logró acomodarse al sistema 5-3-2 propuesto. La visita, bajo un esquema 4-2-3-1, fue letal en la red: a los 8 minutos, David Strelec abrió el marcador. Antes del cierre de la primera mitad, a los 44 minutos, Tomás Suslov amplió la ventaja tras una asistencia de Ivan Mesík. Ya en el complemento, a los 60 minutos, Dávid Hancko marcó el tercer gol tras asistencia de Lukás Haraslín, y fue el propio Lukás Haraslín quien selló el 4-0 definitivo a los 75 minutos, capitalizando un pase de Leo Sauer.

Análisis estadístico

El dominio de Eslovaquia quedó reflejado en los números: el equipo visitante mantuvo una posesión del 53,4% frente al 46,6% de Moldavia. Si bien Moldavia intentó buscar el descuento con 17 remates totales, solo pudo inquietar en 5 ocasiones al arco rival. Por su parte, la eficacia de Eslovaquia fue superior, logrando 6 remates a puerta de los 14 realizados.

Notas disciplinarias y cambios

El compromiso tuvo momentos de alta intensidad que derivaron en tarjetas para el cuadro local: Vadim Rata vio la amonestación a los 21 minutos, mientras que Iurie Iovu fue amonestado a los 89. Por el lado de Eslovaquia, las modificaciones tácticas permitieron refrescar el equipo, destacando el ingreso de Leo Sauer, quien asistió en el último tanto. A pesar de los múltiples intentos de Moldavia por renovar sus piezas desde el banco con las entradas de Daniel Dumbravanu y Cristian Dros, entre otros, la solidez defensiva eslovaca fue inquebrantable durante todo el tiempo reglamentario.