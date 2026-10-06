Eslovenia venció 2-1 a Escocia, por la Liga de Naciones

El encuentro se disputó el 6 de octubre de 2026 a las 15.45 en el estadio Barclays Hampden, con el arbitraje de José María Sánchez Santos. Fue un partido intenso correspondiente a la jornada 4 de la Liga de Naciones, donde Eslovenia logró remontar un resultado adverso para llevarse la victoria por 2-1 ante Escocia.

Los equipos saltaron al campo con propuestas tácticas definidas: Escocia apostó por un esquema 3-4-2-1, mientras que Eslovenia se organizó con un 5-4-1. El marcador lo abrió Escocia a los 31 minutos, cuando Ryan Christie marcó el primer gol tras asistencia de Oliver McBurnie. Sin embargo, en la segunda mitad, la visita reaccionó con contundencia:

A los 56 minutos, Aljosa Matko marcó el primer gol tras asistencia de Danijel Sturm .

marcó el primer gol tras asistencia de . A los 71 minutos, Danijel Sturm marcó el segundo gol tras asistencia de Aljosa Matko.

En cuanto a la disciplina, cabe destacar las amonestaciones de John McGinn y Luis Binks para el local, mientras que por el lado visitante vieron la tarjeta amarilla Erik Janza, David Zec, Mark Zabukovnik y Zan Celar.

Análisis del encuentro

El desarrollo del juego mostró una paridad que se reflejó en los números finales. Escocia dominó la posesión con un 54,1% frente al 45,9% de Eslovenia, además de registrar un mayor volumen ofensivo con 12 remates totales (6 a puerta) contra los 10 disparos (3 a puerta) del conjunto visitante. Pese a la iniciativa local, la eficacia de Eslovenia en el complemento resultó decisiva para inclinar la balanza a su favor.

Gestión desde el banco

Ambos estrategas buscaron alternativas para modificar el trámite del partido a través de las sustituciones. En Escocia, el cuerpo técnico realizó cambios tácticos significativos ingresando a jugadores como Kieron Bowie, Aaron Hickey, Josh McPake, Findlay Curtis y Robbie Ure, aunque no lograron torcer el resultado. Por su parte, Eslovenia también movió sus piezas con el ingreso de Zan Celar y Srdjan Kuzmic para cerrar el encuentro y asegurar los tres puntos en condición de visitante.