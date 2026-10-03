España venció 3-1 a República Checa, por la UEFA Nations League

El encuentro se disputó el 3 de octubre de 2026 a las 15.45 en el estadio Carlos Tartiere, contando con el arbitraje de Vasilis Fotias. En una jornada marcada por el dominio local, España logró imponerse ante República Checa por 3-1. A los 6 minutos, Lamine Yamal, Nasraoui Ebana marcó el primer gol tras asistencia de Dani, Olmo. Más tarde, a los 35 minutos, Rodrigo, Hernández Cascante amplió la ventaja. Finalmente, a los 89 minutos, Mikel, Merino sentenció el marcador. Para el conjunto visitante, Jirí, Sláma anotó a los 69 minutos tras una asistencia de Adam, Hlozek.

Desarrollo táctico y cambios clave

Ambos equipos plantearon esquemas distintos: España salió al campo con un 4-3-3, mientras que República Checa optó por un 4-2-3-1. El director técnico español realizó ajustes tácticos significativos en el complemento, incluyendo el ingreso de Yéremy, Pino y Víctor, Muñoz al inicio de la segunda mitad. Hacia el final del encuentro, Mikel, Merino ingresó y fue determinante al anotar el tercer tanto, mientras que Martín, Zubimendi reemplazó a Rodrigo, Hernández Cascante para asegurar el control en la medular.

Disciplina y tensión en el cierre

El partido se tornó friccionado en el tramo final, derivando en una acumulación de tarjetas para República Checa. Ladislav, Krejcí fue expulsado por doble amonestación a los 84 minutos, tras una sucesión de faltas que también involucraron a Michal, Sadílek, Ondrej, Lingr, Stepán, Chaloupek y Antonín, Kinsky, quienes vieron la tarjeta amarilla en los últimos instantes del choque.

Estadísticas del encuentro

El dominio de España quedó reflejado en los números finales del partido: