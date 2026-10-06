Estonia empató 0-0 con Islandia, por la Liga de Naciones

El encuentro, correspondiente a la jornada 4 del grupo C4 de la Liga de Naciones, se disputó el 6 de octubre de 2026 a las 15.45 en el A. Le Coq Arena. El partido, arbitrado por David Dickinson, finalizó sin emociones en el marcador, dejando a Estonia e Islandia repartiendo los puntos tras un trámite cerrado y disputado en la capital estonia.

Desarrollo táctico y cambios estratégicos

Ambos seleccionados presentaron estructuras tácticas contrastantes: Estonia se paró con un 3-5-2, mientras que Islandia optó por un 4-2-3-1. A medida que el reloj avanzaba y el gol no llegaba, los entrenadores buscaron soluciones desde el banco. A los 61 minutos, el técnico local movió las piezas con el ingreso de Michael Schjønning-Larsen, Karel Mustmaa y Mattias Käit. Por el lado visitante, a los 67 minutos, Logi Tómasson y Brynjólfur Willumsson saltaron al campo de juego en busca de mayor frescura ofensiva.

Disciplina y rigor físico

La intensidad del encuentro se reflejó en las tarjetas preventivas exhibidas por el árbitro. A los 24 minutos, Daníel Grétarsson fue amonestado en Islandia por una infracción. Ya en la etapa final, a los 83 minutos, Michael Schjønning-Larsen vio la tarjeta amarilla en Estonia debido a protestas contra la autoridad arbitral.

Análisis estadístico del choque

El balance del partido mostró una marcada diferencia en el manejo de la pelota, aunque esto no se tradujo en el marcador. Islandia dominó la posesión con un 62%, frente al 38% de Estonia. A pesar de contar con menos control, el conjunto estonio resultó más incisivo al atacar, registrando 13 tiros totales con 3 remates a puerta, mientras que la visita concretó 12 remates con solo 1 disparo entre los tres palos. En el rubro de la pelota parada, Islandia se mostró superior al generar 7 córners, contra los 3 obtenidos por el equipo local.