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Estonia venció 1-0 a Luxemburgo, por la Liga de Naciones

Se midieron en un duelo donde Estonia se impuso con autoridad en la jornada 3 del certamen de la Liga de Naciones; los detalles que hay que saber

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Estonia venció 1-0 a Luxemburgo, por la Liga de Naciones
Estonia venció 1-0 a Luxemburgo, por la Liga de Naciones

El encuentro se disputó el 3 de octubre de 2026 a las 13.00 en el A. Le Coq Arena, con el arbitraje de Pawel Raczkowski. En un trámite intenso, el único gol del partido llegó a los 5 minutos, cuando Rasmus Peetson marcó el 1-0 que terminaría dándole el triunfo a Estonia frente a Luxemburgo.

Desarrollo táctico y juego

Ambos conjuntos presentaron planteos disímiles: mientras Estonia se paró con un sistema 3-5-1-1, Luxemburgo optó por un 4-1-4-1. A pesar del dominio territorial, los visitantes no lograron romper la resistencia defensiva local. Con el correr de los minutos, ambos entrenadores buscaron variantes para cambiar el destino del marcador. A los 66 minutos, Estonia movió el banco con el ingreso de Karel Mustmaa por Mattias Männilaan, seguido por los ingresos de Markus Soomets y Mihkel Ainsalu. Por el lado de Luxemburgo, se destacaron las sustituciones de Hamza Kadamani y Sébastien Thill, pero el resultado se mantuvo inalterable.

Disciplina en el campo

El partido se caracterizó por un juego físico y una alta carga disciplinaria, con un total de diez amonestaciones repartidas a lo largo de los noventa minutos. El árbitro Pawel Raczkowski debió mostrar la tarjeta amarilla a Märten Kuusk, Karol Mets y Markus Poom para Estonia, mientras que en Luxemburgo fueron amonestados, entre otros, Enes Mahmutovic, Leandro Barreiro y Mathias Olesen debido a la fricción constante en el mediocampo.

Análisis estadístico

Las estadísticas finales reflejaron una superioridad en la generación de peligro por parte de Estonia, que alcanzó los 14 tiros totales contra 8 de Luxemburgo, registrando además 9 remates a puerta frente a los 2 del conjunto visitante. En cuanto a la posesión, Luxemburgo dominó con un 54,2% frente al 45,8% de Estonia, aunque la efectividad en el área fue el factor determinante que permitió al equipo local quedarse con los tres puntos en esta jornada de la Liga de Naciones.

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