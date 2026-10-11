Everton de Viña del Mar venció 3-2 a La Serena, por la Primera División Chile 2026

El encuentro se disputó el 11 de octubre de 2026 a las 12.30 en el Estadio Sausalito, con el arbitraje de Reinerio Alvarado. En un enfrentamiento vibrante, Everton de Viña del Mar logró una trabajada victoria por 3-2 ante La Serena. A los 10 minutos, Felipe Chamorro abrió el marcador para la visita. Posteriormente, a los 28 minutos, Julián Alfaro marcó el primer gol del local tras asistencia de Benjamín Berríos. Ya en la segunda mitad, a los 56 minutos, Matías Marín amplió la ventaja para La Serena tras asistencia de Gonzalo Figueroa. Sin embargo, la reacción llegó sobre el final: a los 78 minutos, Braian Martínez marcó el segundo gol mediante un penal, y a los 89 minutos, Alan Medina sentenció la victoria con otro tanto desde los doce pasos.

El trámite del partido estuvo marcado por una alta intensidad física y disciplinaria. La Serena sufrió una gran cantidad de amonestaciones a lo largo de los 90 minutos, con jugadores como Felipe Chamorro, Fernando Dinamarca, Lucas Alarcón, Bruno Gutiérrez e Ián Rasso siendo amonestados. Por el lado de Everton de Viña del Mar, también fueron amonestados Nicolás Baeza, Lucas Soto e Ignacio González. En cuanto a la gestión de los planteles, los entrenadores movieron el banco para refrescar el equipo: a los 69 minutos, ingresaron Josué Ovalle por Cristian Palacios y Braian Martínez por Emiliano Ramos en el conjunto local, mientras que la visita buscó variantes con los ingresos de Gonzalo Escalante y Diego Rubio.

El desenlace fue favorable para Everton de Viña del Mar, que supo capitalizar las oportunidades desde el punto penal en los instantes finales cuando el marcador parecía sentenciado en favor de La Serena. La efectividad de Braian Martínez y Alan Medina bajo presión fue determinante para cambiar el curso del enfrentamiento en el Estadio Sausalito.

Con este resultado en la jornada 24 de la Primera División Chile 2026, Everton de Viña del Mar logra sumar tres unidades clave que le permiten escalar posiciones, mientras que La Serena se retira con las manos vacías tras un encuentro donde lideró el resultado durante gran parte del tiempo reglamentario.