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FC Cincinnati venció 3-1 a Atlanta United, por la MLS

Se midieron en un duelo donde FC Cincinnati se impuso con autoridad en la jornada 29 del certamen de la MLS; los detalles que hay que saber

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FC Cincinnati venció 3-1 a Atlanta United, por la MLS
FC Cincinnati venció 3-1 a Atlanta United, por la MLS

En un encuentro disputado el 10 de octubre de 2026 a las 20.30, el FC Cincinnati logró un importante triunfo ante el Atlanta United en el Mercedes-Benz Stadium. El arbitraje estuvo a cargo de Fotis Bazakos. A los 52 minutos, Kévin Denkey marcó el primer gol tras asistencia de Tom Barlow. Posteriormente, a los 69 minutos, Miguel Almirón anotó para el Atlanta United tras asistencia de Breel Embolo. El FC Cincinnati volvió a sacar ventaja a los 84 minutos, cuando Tom Barlow anotó tras asistencia de Kyle Smith, y finalmente, a los 97 minutos, Kévin Denkey sentenció el 3-1 definitivo tras la asistencia de Ender Echenique.

El desarrollo táctico y los cambios

Ambos equipos presentaron esquemas diferenciados: el Atlanta United apostó por un 4-3-3, mientras que el FC Cincinnati se organizó con un 3-5-2. En cuanto a las modificaciones, a los 60 minutos, el entrenador del visitante movió el banco: ingresó Ender Echenique por David Doudera. Por el lado del dueño de casa, a los 56 minutos, ingresó Aleksey Miranchuk por Jay Fortune. Cabe destacar que el juego estuvo marcado por la disciplina: Tomás Jacob y Mauricio Amaro recibieron amarillas en el local, mientras que Teenage Hadebe, Julián Malatini y Tom Barlow fueron amonestados en la visita.

Análisis estadístico del encuentro

El dominio de la posesión fue para el Atlanta United con un 56% frente al 44% del FC Cincinnati. A pesar de mantener mayor control de la pelota, el Atlanta United no pudo capitalizarlo en el marcador, registrando 16 tiros totales y 6 a puerta. Por su parte, el FC Cincinnati fue más eficiente, con 13 remates y 4 disparos efectivos que fueron suficientes para asegurar la victoria.

Datos complementarios

El partido también destacó por una paridad en el juego aéreo y el despliegue ofensivo, con 5 córners para el Atlanta United y 4 para el FC Cincinnati. El encuentro, correspondiente a la jornada 29, reflejó la intensidad de la fase regular de la MLS, donde cada detalle cuenta para las aspiraciones de ambos clubes en la temporada 2026.

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