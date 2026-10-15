FC Dallas venció 1-0 a Seattle Sounders FC, por la MLS

El encuentro se disputó el 14 de octubre de 2026 en el Toyota Stadium a las 21.30, bajo el arbitraje de Jon Freemon. En un compromiso correspondiente a la jornada 30 de la MLS, FC Dallas logró quedarse con la victoria por 1-0 frente a Seattle Sounders FC.

La paridad se rompió en la segunda parte gracias a una jugada colectiva precisa. A los 63 minutos, Kaick, da Silva Ferreira marcó el primer gol tras asistencia de Osaze, Urhoghide. Tras la apertura del marcador, ambos entrenadores buscaron variantes para cambiar el destino del partido. Seattle Sounders FC debió realizar un cambio obligado a los 58 minutos por la lesión de Nouhou, Tolo, quien fue reemplazado por Jordan, Morris, mientras que FC Dallas movió el banco a los 74 minutos con el ingreso de Patrickson, Delgado y Christian, Cappis en lugar de Santiago, Moreno y Joaquín, Valiente.

El cierre del partido estuvo marcado por la necesidad de Seattle Sounders FC de igualar el marcador, realizando más modificaciones tácticas a los 83 minutos con los ingresos de Peter, Kingston y Caden, Clark. Sin embargo, FC Dallas supo gestionar la ventaja a pesar de la presión defensiva.

En el aspecto disciplinario, el árbitro Jon Freemon amonestó a Patrickson, Delgado a los 80 minutos por una falta, y posteriormente a Daniel, de Sousa Britto a los 97 minutos por pérdida de tiempo, manteniendo el control del juego hasta el silbatazo final que decretó el triunfo de FC Dallas.