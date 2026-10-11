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Flamengo venció 1-0 a Fluminense, por el Brasileirao Serie A 2026

Se midieron en un duelo donde Flamengo se impuso con autoridad en la jornada 30 del certamen del Brasileirao Serie A; los detalles que hay que saber

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Flamengo venció 1-0 a Fluminense, por el Brasileirao Serie A 2026
Flamengo venció 1-0 a Fluminense, por el Brasileirao Serie A 2026

El encuentro se disputó el 11 de octubre de 2026 a las 17.30 en el Estadio do Maracanã, con arbitraje de Rafael Rodrigo Klein. En un enfrentamiento clave, Flamengo logró imponerse por 1-0 frente a Fluminense. A los 65 minutos, Jorge Carrascal marcó el 1-0 tras asistencia de Lucas Tolentino Coelho de Lima para sentenciar el resultado definitivo.

Desarrollo y estrategia en el campo

Ambos equipos saltaron al césped bajo una propuesta táctica espejo, ya que tanto el director técnico de Flamengo como el de Fluminense optaron por un sistema 4-2-3-1. A medida que el encuentro avanzaba, los entrenadores buscaron variantes desde el banco: a los 64 minutos, Flamengo movió las piezas con el ingreso de Bruno Henrique por Pedro Guilherme y Joaquín Freitas por Saúl Ñíguez. Por el lado de Fluminense, a los 60 minutos ingresaron Paulo Henrique Ganso y Kevin Serna, buscando mayor peso ofensivo sin éxito.

Análisis estadístico del choque

El dominio del balón estuvo repartido, con una mayor tenencia para Fluminense, que alcanzó el 56,6% de posesión frente al 43,4% de Flamengo. Sin embargo, el equipo ganador fue mucho más incisivo en sus aproximaciones, registrando un total de 17 tiros contra 11 de su rival. En cuanto a la puntería, Flamengo inquietó en 6 ocasiones al arco contrario, mientras que Fluminense solo logró concretar 3 remates a puerta, lo que explica la diferencia final en el marcador.

Disciplina y cierre de partido

El juego se tornó disputado y friccionado, lo que derivó en una alta cantidad de amonestados. Por parte de Flamengo, vieron la tarjeta amarilla Erick Pulgar, Saúl Ñíguez y Joaquín Freitas. En la vereda opuesta, el árbitro amonestó a Lucho Acosta, Agustín Canobbio, Ignácio da Silva Oliveira y Guilherme Arana debido al clima de tensión en el tramo final del compromiso. Con este resultado, Flamengo sostiene su desempeño en esta jornada 30 del Brasileirao Serie A.

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