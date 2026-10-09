Fluminense venció 4-0 a Coritiba, por el Brasileirao Serie A 2026

El encuentro se disputó el 8 de octubre de 2026 a las 21.30 en el Estadio do Maracanã, con el arbitraje de Rodrigo Jose Pereira de Lima. En una noche dominante, Fluminense superó claramente a Coritiba por 4-0. A los 30 minutos, Jefferson Savarino marcó el primer gol tras asistencia de Givanildo Vieira de Souza. Ya en el complemento, a los 49 minutos, Jefferson Savarino volvió a anotar, esta vez asistido por Thiago Emiliano da Silva. A los 65 minutos, Jefferson Savarino completó su triplete tras una asistencia de Kevin Serna, y sobre el final, a los 93 minutos, Lucho Acosta selló la goleada con un pase de Wesley Natã de Freitas Prado.

Desarrollo táctico y movimiento de piezas

Ambos conjuntos plantearon el partido con un esquema táctico de 4-2-3-1, aunque la efectividad de Fluminense resultó determinante. El trámite se vio afectado tempranamente por la lesión de Jacy Maranhão Oliveira en Coritiba, quien debió ser reemplazado a los 24 minutos por Rodrigo Modesto da Silva Moledo. Durante la segunda mitad, los entrenadores buscaron variantes para refrescar el campo: a los 62 minutos, Fluminense hizo ingresar a Lucho Acosta por Paulo Henrique Ganso, un cambio que resultó vital para el último tanto del encuentro. Por su parte, Coritiba recibió una amonestación sobre el final, cuando Bruno Ferreira Melo vio la tarjeta amarilla a los 85 minutos por una falta.

Dominio estadístico del local

La supremacía de Fluminense se reflejó con claridad en las estadísticas finales del juego. El equipo dueño de casa mantuvo un control absoluto del balón con el 68,5% de posesión, frente al 31,5% registrado por Coritiba. Esta tendencia se tradujo en una mayor vocación ofensiva: Fluminense disparó en 22 ocasiones al arco rival, logrando que 10 de esos intentos fueran a puerta, mientras que Coritiba solo contabilizó 8 tiros totales durante los 90 minutos.

Precisión en la construcción

Además de la tenencia, Fluminense logró gestionar mejor las pelotas detenidas y el juego asociado, forzando 3 tiros de esquina contra los 2 ejecutados por la visita. La victoria permite a Fluminense consolidar su buen momento en la jornada 29 del campeonato, demostrando una superioridad técnica y táctica que dejó sin respuestas a un Coritiba que no logró incomodar en ninguna faceta del juego.