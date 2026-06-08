Francia venció por 3-1 a Irlanda del Norte, en un amistoso internacional 2026

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El conjunto galo se impuso con autoridad en la jornada 1 del certamen de primera división de la Internationals; los detalles que hay que saber
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En un encuentro que dejó claro el dominio del conjunto local, Francia superó 3-1 a Irlanda del Norte este 8 de junio de 2026. El partido, que comenzó a las 16.10, se llevó a cabo en el Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy y contó con el arbitraje de Sascha Stegemann.
El show de Olise lidera el triunfo
La figura excluyente fue Michael Olise, quien se despachó con un triplete. A los 43 minutos, Michael Olise marcó el primer gol tras asistencia de Malo Gusto. Ya en el complemento, a los 49 minutos, Michael Olise anotó nuevamente con asistencia de Malo Gusto, y completó su hat-trick a los 74 minutos, tras otra habilitación de Malo Gusto. Para la visita, Patrick Kelly descontó a los 64 minutos tras asistencia de Shea Charles. En cuanto a lo táctico, mientras Francia presentó un 4-2-3-1, Irlanda del Norte se plantó con un 3-4-2-1. Cabe destacar que el técnico local movió el banco constantemente tras el descanso, incluyendo el ingreso de Malo Gusto por Jules Koundé, clave en la generación de juego.
Superioridad en los números
El trámite del partido fue un monólogo de los franceses, quienes reflejaron su superioridad en las estadísticas finales. Francia alcanzó un 72,4% de posesión de balón, frente al 27,6% de Irlanda del Norte. Esta diferencia en la tenencia se tradujo en un volumen ofensivo muy dispar entre ambos equipos.
Efectividad en el ataque
El dominio local se confirmó con la cantidad de intentos al arco rival:
- Francia registró un total de 27 tiros, con 5 de ellos con dirección a portería.
- Irlanda del Norte apenas pudo generar 4 remates, logrando conectar solo 2 tiros a puerta.
- En cuanto a la pelota parada, Francia ejecutó 5 corners contra solo 1 de la visita, redondeando una jornada donde controlaron todas las facetas del juego.
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