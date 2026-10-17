Fulham venció por 1-0 a Hull City, por la Premier League 2026

Fulham venció por 1-0 a Hull City como local, en un partido correspondiente a la fecha 7 de la Premier League 2026. Para Fulham el gol fue marcado por Iwobi . El cotejo se disputó en el estadio Craven Cottage, en una nueva jornada del fútbol inglés.

Con este resultado, Fulham suma 5 puntos, ubicándose en la 15 posición, mientras que Hull City tiene 9 unidades, en la 9 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Fulham y Hull City en la tabla de posiciones, tras la fecha 7

Cómo se disputa la primera división del fútbol inglés en 2026/2027

La Premier League se disputa bajo un formato de grupo único compuesto por 20 clubes. Cada equipo juega un total de 38 partidos a lo largo de la temporada, enfrentando a cada rival dos veces: una como local y otra como visitante. El calendario completo se define mediante sorteo antes del inicio de la competencia. El campeón es el equipo que más puntos suma en la clasificación. Los tres últimos equipos de la tabla descienden directamente a la Championship, la segunda categoría.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2027/2028

Al término del campeonato, los cuatro primeros clasificados obtienen el pase a la UEFA Champions League 2027-28. Además, el campeón de la Emirates FA Cup 2026-27 y el equipo que termine quinto en la Premier League acceden a la UEFA Europa League 2027-28. Por su parte, el campeón de la Carabao Cup 2026-27 se clasifica a la UEFA Conference League 2027-28.

¿Puede cambiar? Sí. Este esquema puede modificarse si un mismo equipo consigue más de una plaza para competiciones europeas a través de diferentes vías, o si accede a un torneo europeo por haber ganado una competencia continental. En esos casos, se activan algunas excepciones que redistribuyen los cupos entre los equipos mejor ubicados en la tabla.

Una de las excepciones más comunes es la de la FA Cup: si el campeón del certamen también termina entre los cuatro primeros de la Premier League y clasifica a la Champions League, su plaza para la Europa League pasa al quinto clasificado, y el sexto accede a la Europa League en lugar de la Conference League.

También existe una excepción similar con la Carabao Cup. Si el equipo campeón termina entre los cinco primeros del torneo local, su cupo para la Conference League se transfiere al sexto o, en algunos casos, al séptimo clasificado, dependiendo de otras combinaciones.

Finalmente, a partir del nuevo formato de la Champions League, la UEFA introdujo las llamadas "Plazas de Rendimiento Europeo", que se otorgan a las dos federaciones con mejor desempeño continental. Si Inglaterra recibe una de estas plazas adicionales, el quinto clasificado jugará la Champions League y la plaza para la Europa League pasará al sexto. Este ajuste también impacta en las excepciones vinculadas a la FA Cup y la Carabao Cup.