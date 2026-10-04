Grecia empató 0-0 con Alemania, por la Liga de Naciones

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Se midieron en un duelo donde repartieron puntos en la jornada 4 del certamen de la Liga de Naciones; los detalles que hay que saber
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El encuentro, disputado el 4 de octubre de 2026 a las 15.45, finalizó sin goles en el Toumba Stadium. Bajo la supervisión del árbitro Clément Turpin, Grecia y Alemania igualaron en un compromiso válido por la jornada 4 de la Liga de Naciones.
Desarrollo táctico y cambios
Ambos equipos saltaron al campo de juego con un esquema táctico de 4-4-2. La paridad táctica llevó a los entrenadores a mover el banco buscando desequilibrar. Por el lado de Grecia, a los 45 minutos, ingresaron Thanasis Androutsos y Konstantinos Karetsas en lugar de Alexandros Kyziridis y Vangelis Pavlidis. Posteriormente, ingresaron Christos Mouzakitis, Panagiotis Retsos y Charalampos Kostoulas. En Alemania, a los 63 minutos, Saïd El Mala y Nick Woltemade reemplazaron a Lennart Karl y Jonathan Burkardt, seguidos por los ingresos de Bambasé Conté y Mika Baur cerca del final.
Disciplina y juego físico
El partido se caracterizó por una alta intensidad defensiva y fricción, lo que derivó en numerosas amonestaciones. Grecia sufrió las tarjetas amarillas de Kostas Tsimikas (22'), Christos Zafeiris (52'), un jugador no especificado (72') y Manolis Saliakas (78'). Por su parte, Alemania recibió tarjetas para Waldemar Anton (35'), Philipp Treu (65') y Malick Thiaw (89').
Análisis estadístico
A pesar de la paridad en el marcador, Alemania dominó ampliamente la tenencia del balón con un 70,1% de posesión frente al 29,9% de Grecia. En cuanto a la vocación ofensiva, Alemania disparó en 21 ocasiones, con 4 tiros a puerta, mientras que Grecia intentó 5 veces con 2 remates a portería. En la estadística de saques de esquina, Alemania registró 3 contra 2 de los locales.
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