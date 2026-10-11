Grêmio empató 1-1 con Internacional, por el Brasileirao Serie A 2026

El encuentro se disputó el 11 de octubre de 2026 a las 17.30 en el Grêmio Arena, con el arbitraje de Rodrigo Jose Pereira de Lima. En un enfrentamiento intenso por la fecha 30 del Brasileirao Serie A, Grêmio e Internacional igualaron 1-1. A los 33 minutos, Vitor Hugo, Naum dos Santos marcó el primer gol para el conjunto visitante tras asistencia de Alerrandro, Barra Mansa Realino de Souza. Más tarde, a los 73 minutos, Wallace, Gomes da Silva Santos logró igualar el marcador para el equipo local.

Desarrollo táctico y cambios

Ambos equipos presentaron propuestas diferenciadas: Grêmio se plantó con un esquema 4-3-3, mientras que Internacional optó por un 3-4-2-1. El compromiso estuvo marcado por la indisciplina, acumulando varias tarjetas amarillas, destacándose las amonestaciones de Mathías, Villasanti y Francis, Amuzu por el lado local, y de Alan Patrick, Lourenço, Rodrigo, Villagra y Bruno Henrique, Corsini por el visitante. El estratega de Internacional tuvo que realizar una modificación obligada a los 45 minutos al ingresar Bruno Henrique, Corsini por el lesionado Alan Patrick, Lourenço.

Análisis estadístico

El dominio de la posesión fue claramente para Grêmio, que controló el balón el 66,6% del tiempo frente al 33,4% de Internacional. A pesar de esta superioridad en el manejo de la pelota, la efectividad fue pareja: ambos equipos registraron 3 tiros a puerta. Grêmio acumuló un total de 12 remates, mientras que Internacional inquietó en 14 oportunidades.

Datos complementarios

En cuanto a las acciones de juego detenido, Grêmio dispuso de 6 corners contra 5 de Internacional. El final del partido estuvo marcado por la tensión, resultando en una tarjeta amarilla para Wallace, Gomes da Silva Santos en el minuto 96 por disentimiento. Las sustituciones tácticas fueron frecuentes en la segunda mitad, buscando romper la paridad, con Grêmio refrescando su ataque con el ingreso de Martin, Braithwaite y José, Enamorado, mientras que Internacional cerró líneas con los cambios de Félix, Torres y Matheus, Bahia Santos hacia el final del cotejo.