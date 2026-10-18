Houston Dynamo FC empató 2-2 con FC Dallas, por la MLS

El encuentro se disputó el 17 de octubre de 2026 a las 21.30 en el Shell Energy Stadium, con el arbitraje de Victor Manuel Rivas. En un compromiso correspondiente a la jornada 31 de la MLS, Houston Dynamo FC y FC Dallas igualaron 2-2 tras un desarrollo sumamente disputado.

El marcador se abrió rápidamente a los 12 minutos, cuando Christian Cappis marcó el primer gol para FC Dallas tras una asistencia de Daniel Job. Ya en la segunda mitad, a los 49 minutos, Héctor Herrera igualó las acciones para Houston Dynamo FC luego de un pase de Guilherme Augusto Vieira dos Santos. Posteriormente, a los 94 minutos, Mateusz Bogusz puso en ventaja al local mediante un penal, pero a los 101 minutos, Petar Musa sentenció el 2-2 definitivo con otro remate desde los doce pasos. En cuanto a lo táctico, los equipos presentaron esquemas distintos: Houston Dynamo FC apostó por un 4-2-3-1, mientras que FC Dallas se plantó con un 3-4-2-1.

Disciplina y cambios tácticos

El partido estuvo marcado por la intensidad física, lo que derivó en varias amonestaciones, incluyendo las tarjetas amarillas para Franco Negri, Agustin Resch, Diadié Samassékou, Lucas Halter y Mateusz Bogusz por el lado del local, y para Sebastien Ibeagha por el visitante. Sobre el final, Sam Sarver vio la tarjeta roja directa por lenguaje abusivo. Los entrenadores intentaron modificar el rumbo del encuentro con múltiples variantes, destacándose los ingresos de Ibrahim Aliyu, Duncan McGuire, Duane Holmes y Nick Markanich en el local, mientras que la visita buscó frescura con Santiago Moreno, Joaquín Valiente, Ran Binyamin y Sam Sarver.

Análisis estadístico

En el balance de las estadísticas, Houston Dynamo FC dominó la tenencia del balón con un 56,8% frente al 43,2% de FC Dallas. A pesar de la mayor posesión del equipo local, la visita fue más incisiva al arco rival, registrando 15 tiros en total contra 11 de su oponente. En cuanto a la puntería, FC Dallas logró 6 tiros a puerta, mientras que Houston Dynamo FC concretó 3. Ambos conjuntos igualaron en la cantidad de saques de esquina, sumando 5 corners cada uno.