Huachipato venció 2-0 a O'Higgins, por la Primera División Chile

En un encuentro disputado el 10 de octubre de 2026 a las 17.30 en el Estadio Huachipato-CAP Acero, el conjunto de Huachipato logró una victoria sólida ante O'Higgins por 2-0. El arbitraje estuvo a cargo de Cristian Galaz, quien mantuvo el control de las acciones durante los 90 minutos.

El desarrollo del encuentro

El marcador se abrió rápidamente tras el descanso. A los 47 minutos, Maximiliano Rodríguez marcó el 1er gol tras asistencia de Harold Antiñirre. Posteriormente, a los 65 minutos, Claudio Sepúlveda amplió la ventaja con el 2do tanto, nuevamente con una asistencia de Maximiliano Rodríguez. El compromiso también destacó por la intensidad en las faltas: a los 10 minutos, Leandro Díaz recibió amarilla para la visita, mientras que Claudio Sepúlveda (15') y Sergio Núñez (67') fueron amonestados para el dueño de casa. En los minutos finales, Cristián Morales también vio la tarjeta amarilla.

Movimientos estratégicos

Ambos cuerpos técnicos buscaron alternativas desde el banco para modificar el rumbo del partido. Huachipato realizó múltiples cambios a partir de los 64 minutos, destacando el ingreso de figuras como Ezequiel Cañete, Claudio Torres y Luciano Arriagada para cerrar el resultado. Por su parte, O'Higgins intentó reaccionar con el ingreso de Bryan Rabello, Ignacio Schor y Esteban Moreira, además del cambio obligado por lesión de Cristián Morales por Felipe Faúndez a los 70 minutos.

Análisis final

La victoria de Huachipato se consolidó gracias a la contundencia ofensiva exhibida en los momentos críticos del segundo tiempo. A pesar de los esfuerzos de O'Higgins por descontar, la solidez defensiva del equipo ganador permitió mantener el arco en cero y asegurar los tres puntos en esta jornada 24 de la Primera División Chile, dejando buenas sensaciones en su estadio.