Hungría venció 2-1 a Ucrania, por la Liga de Naciones 2026

El encuentro se disputó el 5 de octubre de 2026 a las 15.45 en el estadio City Arena - Stadión Antona Malatinského, con el arbitraje de Igor Pajac. En un enfrentamiento correspondiente a la jornada 4 del Grupo B2 de la Liga de Naciones, Hungría logró imponerse frente a Ucrania por 2-1.

Ambos equipos saltaron al campo de juego con un esquema táctico idéntico de 4-2-3-1, priorizando el orden defensivo. El marcador se abrió a los 52 minutos, cuando Milán Tóth marcó el primer gol para Hungría tras una asistencia de Milán Vitális. La respuesta de Ucrania llegó tarde: a los 83 minutos, Roman Yaremchuk descontó tras pase de Oleksandr Pikhalionok. Sin embargo, apenas dos minutos después, a los 85, Márk Csinger sentenció el 2-1 definitivo para Hungría, asistido por Rajmund Tóth.

El desarrollo del juego mostró un contraste interesante en la posesión y efectividad. Ucrania dominó el control del esférico con un 52,5% de posesión frente al 47,5% de Hungría. A pesar de que Ucrania generó mayor volumen de ataque con 16 remates totales contra los 10 del conjunto ganador, la puntería fue determinante: Hungría logró mayor precisión al arco con 4 tiros a puerta, mientras que Ucrania solo pudo convertir en 2 ocasiones.

En cuanto a la disciplina y la gestión del banco, el partido estuvo marcado por diversas intervenciones. Por el lado de Ucrania, Yehor Nazaryna fue amonestado a los 19 minutos. En el complemento, el técnico local buscó revulsivos con los ingresos de Roman Yaremchuk, Maksym Khlan y Vladyslav Vanat. Por el bando de Hungría, las tarjetas amarillas recayeron sobre Dániel Lukács y Rajmund Tóth, mientras que la frescura en el cierre llegó con la entrada de jugadores como József Szalai y Áron Csongvai, asegurando el resultado hasta el pitazo final.