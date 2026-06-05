Hungría venció por 2-1 a Finlandia, en un amistoso internacional

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El conjunto húngaro se impuso con autoridad en la jornada 1 del certamen de primera división de la Internacional; los detalles que hay que saber
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En un encuentro disputado el 5 de junio de 2026 a las 14.45 en el Puskás Aréna, la selección de Hungría logró una victoria clave ante Finlandia, bajo el arbitraje de Ante Culina.
El desarrollo del encuentro
El partido se definió en la primera mitad gracias a la efectividad de Barnabás Varga, quien fue la gran figura al marcar el 2-0 parcial para el local. A los 25 minutos, Barnabás Varga marcó el primer gol tras asistencia de Alex Tóth, y repitió la fórmula a los 43 minutos, nuevamente tras una asistencia de Alex Tóth. En la segunda parte, Finlandia descontó a los 71 minutos por intermedio de Tony Miettinen, asistido por Oiva Jukkola. Cabe destacar que ambos técnicos mostraron estilos tácticos distintos, con Hungría planteando un 4-2-3-1 frente al 4-3-3 propuesto por la visita.
Las claves del partido
El compromiso estuvo marcado por una gran cantidad de variantes tácticas realizadas por ambos entrenadores para gestionar el esfuerzo físico. Además, el rigor defensivo se reflejó en las amonestaciones: el árbitro mostró tarjetas amarillas a Attila Osváth, Dominik Szoboszlai y Kornél Szucs en el equipo local, mientras que en la visita fue amonestado Anssi Suhonen. El tramo final se vio afectado por la salida por lesión de Tony Miettinen en Finlandia.
Estadísticas finales
Si bien Hungría dominó la posesión con un 55% frente al 45% de Finlandia, el trámite fue disputado en cuanto a la generación de peligro. Estas fueron las cifras destacadas del encuentro:
- Tiros totales: 18 de Hungría contra 11 de Finlandia.
- Tiros al arco: 2 para el local y 4 para la visita.
- Tiros de esquina: Hungría ejecutó 3 córners, mientras que Finlandia generó 8.
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