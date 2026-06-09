Hungría venció por 3-1 a Kazajistán en un amistoso internacional

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El conjunto húngaro revirtió un marcador adverso y se impuso con autoridad en la jornada 1 del amistoso internacional de 2026; los detalles que hay que saber
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El encuentro se disputó el 9 de junio de 2026 a las 14.00 en el Nagyerdei Stadium, con el arbitraje de Pavle Ilic. A pesar de comenzar abajo en el marcador tras el gol de Sergey Maliy a los 9 minutos para Kazajistán, asistido por Maksim Samorodov, el equipo local logró reponerse en la segunda mitad para sellar una victoria por 3-1.
Remontada y despliegue táctico
Ambos equipos saltaron al campo de juego con una formación espejo de 4-2-3-1, pero fue la profundidad de Hungría la que terminó prevaleciendo. Los goles de la remontada llegaron en el complemento: a los 52 minutos, Dominik Szoboszlai marcó el empate tras asistencia de Tamás Szucs. Posteriormente, a los 67 minutos, András Schäfer puso el 2-1 con un pase gol de Dominik Szoboszlai, y finalmente Rajmund Tóth sentenció el 3-1 definitivo a los 92 minutos, nuevamente tras una asistencia de Tamás Szucs.
Disciplina y cambios determinantes
El desarrollo del juego estuvo marcado por la indisciplina del conjunto visitante, que acumuló numerosas tarjetas amarillas y sufrió la expulsión de Maksim Samorodov a los 62 minutos por doble amonestación. Esta inferioridad numérica facilitó la tarea del entrenador local, quien realizó múltiples modificaciones tácticas, incluyendo el ingreso decisivo de Tamás Szucs al comenzar la segunda etapa, pieza clave en la creación de dos de los tres tantos del equipo.
Dominio estadístico
El triunfo de Hungría se vio reflejado en los números finales, donde el local dominó ampliamente el trámite del encuentro:
- Posesión de pelota: Hungría registró un abrumador 71,4% contra el 28,6% de Kazajistán.
- Producción ofensiva: El ganador generó 20 tiros totales, con 6 remates a puerta, frente a los 9 disparos totales del visitante.
- Pelota parada: Si bien el visitante tuvo mayor cantidad de corners (5 contra 3 del local), no logró traducir esa ventaja en situaciones claras de peligro.
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