Inglaterra venció 3-0 a República Checa, por la Liga de Naciones

En el Wembley Stadium, el 6 de octubre de 2026, Inglaterra se impuso ante República Checa por 3-0. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 del grupo A3, comenzó a las 15.45 bajo el arbitraje de Serdar Gözübüyük. A los 27 minutos, Vladimír Coufal marcó un gol en contra para el primero de Inglaterra. Posteriormente, a los 40 minutos, Harry Kane anotó el segundo gol tras asistencia de Morgan Rogers. Ya en el complemento, a los 57 minutos, Harry Kane selló su doblete tras asistencia de Lewis Hall.

Desarrollo táctico y movimiento de piezas

Ambos equipos saltaron al campo de juego con un esquema táctico idéntico de 4-2-3-1, aunque la efectividad en las áreas marcó el destino del partido. Inglaterra controló el ritmo del juego, mientras que el cuerpo técnico realizó diversas variantes en la segunda parte para refrescar el equipo; a los 63 minutos, ingresaron James Garner y Jarrad Branthwaite por Elliot Anderson y Marc Guéhi, respectivamente. Por el lado de la visita, República Checa también buscó respuestas desde el banco, aunque la solidez defensiva del equipo local evitó cualquier intento de reacción.

Dominio estadístico del local

El dominio de Inglaterra fue evidente en los números finales, reflejando una superioridad constante sobre República Checa. El seleccionado inglés mantuvo una posesión del 64,4% frente al 35,6% del conjunto visitante. En cuanto al volumen ofensivo, Inglaterra generó un total de 17 tiros, de los cuales 3 fueron a portería, mientras que República Checa finalizó con 5 remates en total. La diferencia también se notó en la cantidad de tiros de esquina: 6 para el local y 3 para la visita.

Disciplina y control

El partido contó con tres amonestaciones que marcaron el rigor de la disputa. Para Inglaterra, Myles Lewis-Skelly vio la tarjeta amarilla a los 52 minutos. Mientras tanto, República Checa sufrió las amonestaciones de Michal Sadílek (53 minutos) y Martin Vitík (67 minutos). Este resultado afianza el camino de Inglaterra en su grupo, manteniendo el control de las acciones tras una jornada de solidez colectiva e individual en el coloso de Wembley.