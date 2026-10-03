Inglaterra venció 7-0 a Croacia, por la Liga de Naciones 2026

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Se midieron en un duelo donde Inglaterra se impuso con absoluta autoridad en la jornada 3 del certamen de la Liga de Naciones; los detalles que hay que saber
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El encuentro se disputó el 3 de octubre de 2026 a las 13.00 en el Stadion HNK Rijeka, con arbitraje de Sven Jablonski. En una demostración de contundencia, Inglaterra superó ampliamente a Croacia, marcando la diferencia desde el inicio del cotejo.
El desarrollo del encuentro y la lluvia de goles
Ambos equipos presentaron una formación táctica idéntica de 4-2-3-1, pero el funcionamiento de Inglaterra fue muy superior. La goleada se construyó de la siguiente manera:
- A los 8 minutos, Harry Kane marcó el 1er gol tras asistencia de Jude Bellingham.
- A los 21 minutos, Jude Bellingham marcó el 2do gol tras asistencia de Anthony Gordon.
- A los 39 minutos, Anthony Gordon marcó el 3er gol tras asistencia de Jarell Quansah.
- A los 45 minutos, Bukayo Saka marcó el 4to gol tras asistencia de Jude Bellingham.
- A los 53 minutos, Harry Kane marcó el 5to gol tras asistencia de Elliot Anderson.
- A los 68 minutos, Bukayo Saka marcó el 6to gol tras asistencia de Harry Kane.
- A los 87 minutos, Morgan Rogers marcó el 7mo gol tras asistencia de Jude Bellingham.
Análisis estadístico y disciplinario
El dominio de Inglaterra se reflejó en una posesión del 63,6% frente al 36,4% de Croacia. Los ingleses fueron incisivos con 19 disparos totales, 10 de ellos a puerta, mientras que el conjunto local apenas logró un tiro al arco en todo el partido. En el plano disciplinario, Mateo Kovacic fue amonestado a los 67 minutos por disidencia.
Gestión desde los bancos
Ante la abultada diferencia, los entrenadores buscaron respuestas en los suplentes. Croacia realizó múltiples cambios tácticos desde el inicio de la segunda mitad, incluyendo la salida de figuras como Luka Modric a los 57 minutos. Por su parte, el director técnico de Inglaterra refrescó sus líneas a partir de los 70 minutos, dando descanso a protagonistas como Harry Kane y permitiendo el ingreso de jugadores como Morgan Rogers, quien terminaría sellando el 7-0 definitivo.
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